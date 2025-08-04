Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan LGS Tercih Sonuçları Açıklaması

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçlarının eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan LGS tercih sonuçlarının tüm genç arkadaşlarıma, ailelerimize, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evlatlarımızın her birini gözlerinden öpüyor, başarılar diliyorum" dedi.