Edirne'de 'Maziden Atiye' Programı Başladı - Son Dakika
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Eğitim

Edirne'de 'Maziden Atiye' Programı Başladı

Edirne\'de \'Maziden Atiye\' Programı Başladı
16.06.2025 16:01
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80 öğrenci bir haftalık kamp ile dijital bağımlılıktan uzak durup kültürel mirasla buluşacak.

EDİRNE'de Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın da katılımı ile 10 ilden 80 öğrencinin yararlanacağı 'Maziden Atiye Edirne' programı başladı. Bakan Yardımcısı Yılmaz, öğrencilerin 1 hafta boyunca atölye çalışmaları, yarışmalar ve geleneksel oyunlar oynayacağı kamp programında hem dijital bağımlılıktan uzak kalacaklarını hem de tarih ve kültürle buluşacaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 yılında hayata geçirdiği 'Türkiye Yüzyılında Maziden Atiye' programının Edirne ayağı, kent merkezine bağlı Musabeyli köyündeki mesire alanında başladı. Kente 10 farklı şehirden gelen 80 öğrencinin 1 hafta boyunca burada oluşturulan kamp alanında konaklayacağı programın açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Edirne Valisi Yunus Sezer ve kent protokolü katıldı.

'PROJENİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE FAYDASI OLDU'

Törenin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Yılmaz, projenin başladığı Bitlis'in Ahlat ilçesinde bugüne kadar 65 ilden 1600 öğrencinin ağırlandığını söyledi. Yılmaz, "Şu anda da yine 80 kadar öğrencimiz Ahlat'ta ağırlanmaktalar. Bu çerçevede bulundukları ilin tarihi, kültürel mirasını tanımaları ve sonrasında da geçmişi, bugünü ve geleceğiyle irtibatını kurmasına yönelik çalışmalar yürütülmekte. Bu çalışmanın sonucunda biz çok olumlu dönüşler aldık. Gençlerimizde büyük dönüşümler oldu. Özellikle biz gençlerimizi program kapsamında bu seminerlerde, konferanslarda telefonlardan uzak tuttuk. Başta çok itiraz etti gençler bize; 'Bizi telefonlardan uzak tutuyorsunuz, dünyadan koparıyorsunuz' diye. Sonrasında teşekkür ettiler; 'İyi ki telefonları bizden almışsınız. Meğer ne kadar çok vaktimiz varmış. Telefonsuz hayatın ne kadar bereketli olduğunu fark ettik' dediler. Dolayısıyla aslında bu proje başlı başına dijital bağımlılıkla ilgili bir faydası olduğunu ifade etmek lazım. Tarihi ve kültürüyle öğrencilerimiz buluşmuş oldular. Bir mekan üzerinden, coğrafya üzerinden kimlik inşası gerçekleşmiş oldu. Bu da onlarda bir farkındalığı arttırdı" dedi.

'BURADAN AYRILINCA BİR RUHLA ŞEHRİNİZE DÖNECEKSİNİZ'

Öğrencilerin 1 hafta boyunca yöneticilerin de tecrübelerinden yararlanacağını dile getiren Yılmaz, "Yeni arkadaşlar edindiniz, edineceksiniz. Burada Edirne dahil 11 ilimiz var ve bu kampta her biriniz birbirinizi daha yakından tanıyacaksınız. Zorlukları da tanıyacaksınız, kolaylıklar da tanıyacaksınız ve dolayısıyla sizin için bir network dediğimiz bir sosyal ağ, sosyal medya değil; sosyal bir çevre gerçekleşmiş olacak. Dördüncüsü de burada çok kıymetli hocalarımızla, rehberlerimizle, valimizle, yöneticilerimizle buluşarak aslında siz onların tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmış olacaksınız. Bu başlı başına yine çok kıymetli bir sizin için kazanım. En önemlisi de tabii Edirne'de gezeceğiniz tarihi kültürel mekanlar. Şu anki sizin bulunduğunuz süre bir rüya. Şu an rüyaya başladınız, bir hafta sonra rüyanız bitecek. Buradan ayrıldıktan sonra bir bilinçle, ruhla inanıyorum ki şehrinize döneceksiniz" diye konuştu.

'GELECEKLE İLGİLİ MUHAKKAK HAYALLERİNİZ OLSUN'

Edirne Valisi Yunus Sezer de devletlerin çağın gereksinimlerini ve gelişen teknolojinin yakalamasının önemine değinerek, "Bu kamplarda sadece maziyi, o şanlı mazimizi değil, aynı zamanda da önümüzdeki her gün, her yıl ve her an değişen teknolojiyi ve atiyi iyi takip edeceğiniz bir misyonla inşallah yetişmenizi çok arzu ederim. Buradan bunları öğrenerek sağlam temeller üzerine kendinizi inşa ederek ve bu güzel ülkeyle ilgili, bu güzel milletle ilgili, güzel idealler edilerek ayrılmanızı çok temenni ederim. Ancak kamp programı o zaman kamp programı olur benim nazarımda. Milli ve manevi değerlerinizi ve duygularınızı en yükseğe, en zirveye çıkartarak buradan ayrılın ama gelecekle ilgili muhakkak hayalleriniz olsun. Bunlar nostaljik hayaller olmasın, çağın gereklerini, çağın ilmini edindiğiniz bir hayaller kurarak ve çalışma sistemiyle buradan ayrılın" dedi.

Musabeyli Koruluğu'nda başlayan program süresince öğrenciler; sportif yarışmalar, geleneksel oyunlar, atölye çalışmaları, müze ve anıt gezileri gibi birçok farklı etkinlikte aktif olarak yer alacak. Çanakkale gezisi ve Edirne'nin önemli tarihi noktalarında gerçekleştirilecek kültürel faaliyetlerle öğrencilere tarih bilinci ve milli değerler kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Nazif Yılmaz, Teknoloji, Kültür, Eğitim, Edirne, Atiye, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Edirne'de 'Maziden Atiye' Programı Başladı - Son Dakika

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