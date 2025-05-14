Enerji Okuryazarlığı Eğitimi İstanbul\'da

İSTANBUL İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile 2024-2025 Eğitim-Öğretim döneminde Enerji Okuryazarlığı eğitimlerine devam eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Avrupa Yakası'nda 7 ilçede belirlenen okullarda 2 bin öğrenciye ulaştığını duyurdu. Cumhuriyet İlkokulu'nda bu yılki eğitimlerin son dersine katılan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Bugün burada öğrendikleriniz yalnızca okul hayatınızda değil, hayatınızın her anında size rehber olacak" diye konuştu.

MEB İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile 2018 yılından bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda belirlenen okullarda 'Enerji Okuryazarlığı' eğitimleri veren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında 2 bin öğrenciye ulaştı. Avrupa Yakası'nda 7 ilçede belirlenen okullarda 3'üncü ve 4'ncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde, enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve tasarruf alışkanlığı konusunda çocuklara küçük yaşta bilinç kazandırılması hedeflendi. Eğitimlerde interaktif sunumlar ve eğlenceli etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları ve günlük hayatta tasarruflu enerji kullanımı konularında farkındalık kazanmaları amaçlandı.

'ENERJİ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMLERİ İLE ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ'

İstanbul Avrupa Yakası'nda eğitimlerin verildiği okullar arasında yer alan Cumhuriyet İlkokulu'nda bu yılın son Enerji Okuryazarlığı eğitimine katılan CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Enerji kaynaklarımız sınırsız olmadığından bilinçli kullanmayı öğrenmek zorundayız. Enerji tasarrufu, verimlilik, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelim ile enerjiyi sürdürülebilir bir şekilde yönetebiliriz. Bu anlayışı ne kadar erken yaşta benimsersek, gelecek kuşaklara o kadar güçlü ve yaşanabilir bir dünya bırakmamız mümkün. Bu inançla 2018 yılından bu yana İstanbul Avrupa Yakası'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün belirlediği okullarda öğrencileri bilgilendiriyoruz. Bugün burada Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirdiğimiz bu eğitime katılmak benim için de çok güzel bir deneyim. Çocuklarımızın, eğitimcilerimizin heyecanı ve ilgisi ne kadar değerli bir çalışmanın içinde olduğumuzu bize bir kez daha gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ve İl Milli Eğitim Müdürümüzden aldığımız destekle önümüzdeki yıllarda da projemizi sürdürmeye, geleceğimiz olan evlatlarımıza Enerji Okuryazarlığı eğitimlerimiz ile destek olmaya kararlıyız" dedi.

'DOĞAYA VE ÇOCUKLARIMIZA DUYDUĞUMUZ SORUMLULUĞUN BİR İFADESİ'

Konuşmasında çocuklara da seslenen Aytac şunları söyledi:

"Bugün burada öğrendikleriniz yalnızca okul hayatınızda değil, hayatınızın her anında size rehber olacak bilgiler. Evinizde ışıkları kapatırken, musluğu açık bırakmamak için çabalarken ya da atıkları geri dönüştürürken aslında çok büyük bir sorumluluğun parçası oluyorsunuz. Sizlerin bu bilinçle büyümesi, hepimiz için umut kaynağı. Bizim geleceğimiz, umudumuz sizlersiniz. Unutmayalım, enerjiyi doğru kullanmak; geleceğe, doğaya ve çocuklarımıza duyduğumuz sevginin, sorumluluğumuzun bir ifadesidir."