ETÜ'de Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ETÜ'de Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu

ETÜ\'de Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu
15.06.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Teknik Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimini tamamlayan uluslararası öğrenciler mezun oldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (TÖMER) eğitimlerini başarıyla tamamlayan uluslararası öğrenciler için mezuniyet programı düzenlendi.

ETÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TÖMER Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Alan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, farklı ülkelerden gelerek ETÜ'de Türkçe eğitimi alan öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. TÖMER'in üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna desteklediğini ifade eden Rektör Çakmak, dil öğrenme sürecinin aynı zamanda kültürel bir etkileşim ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sunduğunu belirtti.

Uluslararası öğrencilerin üniversitenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağladığını kaydeden Çakmak, TÖMER bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin bundan sonraki akademik ve mesleki yaşamlarında önemli başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirerek mezunları tebrik etti.

Konuşmaların ardından TÖMER'de eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere diplomaları takdim edildi. Program, mezun öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ETÜ'de Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı Hayatta kimsesi kalmayınca tarım aletlerini kaldırım kenarında satışa çıkardı
Bakan Gürlek’in AP’nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti’den sert tepki Bakan Gürlek'in AP'nin yaptırım listesinde yer alacağı iddiasına AK Parti'den sert tepki
Rize’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti Rize'de kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı koca hayatını kaybetti
Hatay’da fuhuş operasyonu Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı Hatay'da fuhuş operasyonu! Tayland uyruklu 31 kadın gözaltına alındı
Yanlış duymadınız Avustralya’ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik Yanlış duymadınız! Avustralya'ya 2-0 yenilerek tarihe geçtik
ABD ile anlaşmada kritik eşik İran’ın talepleri karşılık buldu ABD ile anlaşmada kritik eşik! İran'ın talepleri karşılık buldu

11:45
Partisiz kalan Özgür Özel’e sürpriz teklif: Bize gelin
Partisiz kalan Özgür Özel'e sürpriz teklif: Bize gelin
11:44
Dünya bu görüntüleri konuşuyor 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! 2 bin yıllık antik tiyatroda milli maç heyecanı
10:50
107 günlük savaş bitiyor Beyaz Saray’dan beyaz dumanlar yükseldi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi
10:15
Memur ve emekli için zam hesabı değişti İşte en düşük maaşlar
Memur ve emekli için zam hesabı değişti! İşte en düşük maaşlar
10:04
Netanyahu’nun Trump’a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz
09:38
Uzman çavuştan aile katliamı Evi neden bastığı ortaya çıktı
Uzman çavuştan aile katliamı! Evi neden bastığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 12:38:07. #7.12#
SON DAKİKA: ETÜ'de Uluslararası Öğrencilerin Mezuniyet Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.