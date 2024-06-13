Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı - Son Dakika
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Eğitim

Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi, mezuniyet töreni öncesi velilere 'Veli izin onay formu' gönderdi. Formda, milli manevi değerlere ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun giyinme şartları belirtildi. Yırtık, delikli, şeffaf kıyafetler, vücut hatlarını belli eden kıyafetler, siyasi sembol içeren materyallerin kullanılamayacağı ifade edildi.

13.06.2024 08:30
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde öğrenciler için okul yönetimi tarafından bahçede mezuniyet töreni düzenlendi. Ancak tören öncesi velilere gönderilen "Onay formu" ve kız öğrencilerin okul yönetimine göre "Uygunsuz" olan kıyafetleri gerginliğe neden oldu.

"MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI KIYAFET" YASAĞI

Velilere gönderilen formda, "Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara, yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz" ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

ÖĞRENCİLER OKULA ALINMADI, OLAY YERİNE JANDARMA GELDİ

Bugün akşam saatlerinde düzenlenen mezuniyet töreni öncesi bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle tören alanına alınmadı. Öğrencilere kapı kapatılırken, bazı veliler ve öğrenciler, okul yönetimine tepki gösterdi. Veliler ve okul yönetimi arasında tartışma çıktı. Yaşanan gerginlik üzerine yapılan ihbarla okula jandarma ekibi sevk edildi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

VELİLER, ÇOCUKLARINA DESTEK VERDİ

Bir veli, "Öğrenciler açık olduğu için maalesef içeriye alınmıyor" derken, başka bir veli ise "Benim çocuklarım eşitlik haklarını sonuna kadar kullanabilirler. Ama bir İmam Hatip Okulu ise kılık kıyafet yönetmenliğinde, başörtü değil de açık vesaire ise tabii ki bu şekilde giremezler. Ama normal bir okulda, Fen Lisesi'nde, Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartıya kaçmayacak şekilde istediklerini giyebilirler. Bu çocukların anne- babası yanındayken, bu şekilde bekletmek ne kadar doğru" dedi. Bir öğrenci ise giydiği kıyafeti göstererek "Bu elbisemden dolayı beni almadılar" dedi.

Okul yönetimi mezuniyet kıyafetini 'Uygunsuz' buldu! Öğrenciler törene alınmadı

DEVREYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GİRDİ

Olayın bildirilmesi üzerine Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, okula geldi. Doğan'ın veliler ve öğrencilerle konuştuktan sonra tüm öğrenciler içeri alarak, mezuniyet törenine katılmalarına izin verdi.

"28 ŞUBAT SÜRECİNİ ARATMAYAN UYGULAMA"

Eğitim-İş Sendikası Kocaeli 2 No'lu Şubesi, yaşananlara tepki göstererek yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Gebze Alaattin Kurt Anadolu Lisesinde, mezuniyet töreninde kız öğrencilerimizin kıyafetleri gerekçe gösterilerek mezuniyete alınmadıkları, veliler tarafından sosyal medyada paylaşılmış olup, sendika olarak yapmış olduğumuz araştırmalarda protokolün katılacağı bahane edilerek özellikle kız öğrencilerin kıyafetleri günler öncesinden okul yönetimi tarafından görülmek istenmiş, kıyafetine onay çıkan öğrencilerin programa dahil edileceği söylenmiştir.

Bugün yapılan programa da okul yönetimince kıyafetleri uygun bulunmayan öğrenciler alınmayarak okul kapısı önünde bekletilmiştir. Bu uygulama Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlayan laik Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmayan bir uygulamadır.

28 Şubat sürecini anımsatan, hatta aratmayan bu tür uygulamalar ülkenin toplumsal barışına hizmet etmeyeceği gibi yıllardır kadının kıyafeti üzerinden yürütülen anlamsız tartışma ve uygulamalara bir yenisini daha eklemiştir. Bu olayın takipçisi olacağımızı, sorumlular hakkında gerekli soruşturmanın zaman geçirilmeden derhal açılmasını talep ediyoruz. Süreci kararlılıkla takip edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz."

Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri "Kıyafetiniz uygunsuz" diyerek içeri almadı
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Jandarma, Kocaeli, Gebze, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mezuniyet törenine damga vuran olay! Okul yönetimi öğrencileri 'Kıyafetiniz uygunsuz' diyerek içeri almadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Hasan null: Helal olsun okul yönetimine 92 32 Yanıtla
  • Ersan Yiğit: Size ne kardeşim annesi babası yanında o izin vermeyen okul müdürünü görevden alıp camide imam yardımcısı yapsınlar. Herkes ahlak bekçisi kesildi. Ama herkes önce bir kendisine ve ailesine baksın. 24 67 Yanıtla
    MUHAMMED EBZAL: Gitsin tatilde evinde nerede giyoyarsa giysin mezuniyet töreni resmi tören pezoluşunda sınırı var 41 11 Murat Yılmaz: bu ne saçma yorum. Ne demek camide imam yapsınlar. sana göre din camide ve Allah ile kul arasında olmalı öyle mi? ama Allah Kur'an'da böyle yazmıyor. Müslümanların hayatını her alanda müdahale etmesini istiyor. 29 9 yakup suri : ersan bi bitmediniz be 8 4 Faruk Aydoğan: Aferin sana ismin evren olmalı 3 0
  • Bülent Sanal: Bravo bravo edep sart 44 11 Yanıtla
  • Hasan null: verilen nokta itibariyle aileden istiyor ki "kızlarımızın her tarafı görünsün" devlet istiyor "hayır biraz ayıp oluyor kapansın". İslam'a Sancaktar olacağız öyle mi... 18 17 Yanıtla
  • yakup suri : özgürlük bilmem ne adında yetti bu çıplaklık ... 22 2 Yanıtla
  • saglam iletş: çok iyi 18 4 Yanıtla
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