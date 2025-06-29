Gençler Yaz Tatilinde Bilimle Buluşuyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileri; TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimizde 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor" dedi.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz. Kimya, fizik, biyoloji ve matematik yaz akademileri; TÜBİTAK destekli bilim merkezlerimizde 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerimize kapılarını açıyor. 37 bilim merkezimizde deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve rengarenk atölyelerle hem eğlenecek hem de öğrenme heyecanını dorukta yaşayacaksınız. Başvurular, bilim merkezlerimiz üzerinden alınacak. Deneyap Türkiye Yaz Okulu'nda ise ortaokul ve lise seviyesindeki gençlerimiz, tasarım-üretim ile robotik-kodlama alanlarında geleceğin mühendisliğine ilk adımlarını atacak. Tatilini merakla, araştırmayla ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.