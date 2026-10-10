Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev - Son Dakika
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Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev

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Harvard tarihinde bir ilk! Türk profesöre önemli görev
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Dünyanın en prestijli üniversitelerinden Harvard'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Rıfat Atun'a önemli bir görev verildi. Kıbrıs doğumlu Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanlığına atandı. Yeni görevinde eğitim stratejilerini yönetecek olan Atun, yapay zeka ve yeni teknolojilerin eğitim programlarına entegre edilmesine de öncülük edecek.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim kurumlarından Harvard Üniversitesi'nde tarihi bir atama gerçekleşti. Kıbrıs doğumlu Türk bilim insanı Prof. Dr. Rıfat Atun, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun Eğitim ve İnovasyon Dekanı olarak göreve başladı. Prof. Dr. Atun, bu atamayla Harvard bünyesinde dekanlık makamına üstlenen ilk Türk akademisyen unvanını kazandı.

HARVARD’IN EĞİTİM PROGRAMLARINI VE STRATEJİSİNİ YÖNETECEK

Prof. Dr. Rıfat Atun, yeni görevi kapsamında Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’nun diploma veren lisansüstü programlarının yanı sıra sertifika, yönetici eğitimi ve mesleki gelişim gibi örgün olmayan eğitim portföyünün de stratejik ve operasyonel liderliğini yürütecek.

Atun ayrıca yönetici eğitimleri, kısa süreli kurslar, mikro sertifikalar ve yaz programlarını barındıran Advanced Learning Academy’yi yönetmeye devam edecek. Görev alanının ana başlıklarından birini ise okulun mevcut eğitim programlarının incelenmesi ve çok yıllı yeni bir eğitim stratejisinin oluşturulması teşkil edecek

YAPAY ZEKA VE YENİ TEKNOLOJİLER EĞİTİME ENTEGRE EDİLECEK

Harvard tarafından yapılan açıklamaya göre Atun; yapay zekâ ve yeni teknolojilerden faydalanan yeni öğrenme modellerinin tasarlanması, denenmesi ve yaygınlaştırılmasını hedefleyen bir inovasyon kültürüne öncülük edecek. Aynı zamanda üniversite içi ve uluslararası kurumlarla yeni stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi süreçlerini yönetecek.

Tıp eğitimini Commonwealth bursiyeri olarak Londra Üniversitesi'nde tamamlayan Atun, işletme yüksek lisansını (MBA) Imperial College London'da yaptı. 2006-2013 yılları arasında Imperial College London'da Uluslararası Sağlık Yönetimi Profesörü olarak görev yapan Atun; Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Bankası ve G20 gibi küresel yapılara da danışmanlık sundu.

HARVARD KARİYERİNDE DİĞER İLKLER

Prof. Dr. Rıfat Atun'un Harvard’daki ilk başarısı bu atamayla sınırlı değil. Atun, daha önce de Harvard Üniversitesi bünyesinde küresel sağlık sistemleri alanındaki ilk kadrolu profesör unvanını elde etmişti. 500'den fazla bilimsel yayını bulunan Atun, hâlen Sağlık Sistemleri İnovasyon Laboratuvarı'nın direktörlüğünü yürütmektedir.

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