İlk İktisat Öğrenci Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
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İlk İktisat Öğrenci Sempozyumu Gerçekleşti

İlk İktisat Öğrenci Sempozyumu Gerçekleşti
09.07.2025 10:08
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İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyum, genç iktisatçılara projelerini sunma fırsatı sağladı.

İSTANBUL Üniversitesi İktisat Fakültesi ev sahipliğinde 1'inci İktisat Öğrenci Sempozyumu gerçekleştirildi. Sempozyum Bulls Yatırım'ın katkılarıyla, İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. 1'inci İktisat Öğrenci Sempozyumu, Türkiye genelindeki iktisat, işletme, siyasal bilgiler gibi alanlarda öğrenim gören lisans öğrencilerini bir araya getirdi.

Bulls Yatırım'ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen sempozyum; projelerini akademik zeminde sunmak isteyen gençler için fırsat sundu. Katılımcılar, güncel toplumsal dönüşümlerden kültürel çeşitliliğe, ekonomik eşitsizliklerden dijitalleşmeye, finansal piyasalardan işgücüne kadar geniş bir konu yelpazesinde projelerini paylaşma imkanı buldu.

Etkinliğin açılış konuşmalarını İKDER adına Dr. Halil İbrahim AKPINAR ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Cüneyt Yenigün gerçekleştirdi. Yenigün, "Gençler yenilikçi fikirler geliştirme kapasitesine sahipler. Bu da akademik üretime dinamizm katıyor. Sempozyumlar, sadece projelerin sergilendiği platformlar değil; aynı zamanda karşılıklı öğrenmenin ve geleceğe yatırım yapmanın da aracıdır" dedi.

Yenigün, gençlerin çağın teknolojilerine daha hakim olduklarına işaret ederek bunun da projelere güncel bir bakış kazandırdığını anlattı. Prof. Dr. Yenigün, " O taze akıllar, taze beyinler, o kıvrak zekalarıyla herşeyi görebiliyor. Deneyimli akademisyenlerle genç öğrencilerin etkileşimi, çift yönlü bir öğrenme süreci yaratıyor. Üniversite hayatından profesyonel dünyaya geçişte sempozyumlar önemli bir köprü görevi görüyor" diye konuştu.

'İKTİSADIN VİCDANI, BÜYÜMEDEN ÖNCE ADALETE ODAKLANMAYI GEREKTİRİR'

Sempozyumun 'Keynote' konuşmasını ise Bulls Yatırım Yurtdışı Piyasalar Direktörü Cenk Akyoldaş gerçekleştirdi. Konuşmasında sermaye piyasalarının dönüşümüne, dijitalleşmenin etkilerine ve yapay zeka çağında iktisatçıların rolüne odaklandı. Akyoldaş, "Bugün dünyanın birçok yerinde büyüme verileri artıyor olabilir. Ancak gelir dağılımı bozuluyor, konut erişimi azalıyor, gıda enflasyonu yoksulları daha da derinden etkiliyor. Bu tablo bize ekonomi politikalarının amacının yalnızca büyümek değil, aynı zamanda adil bölüşmek olduğunu gösteriyor. Eğer büyüme eşitsizlikleri artırıyorsa, iktisatçı buna karşı durmalıdır. Eğer politika kararları çevresel yıkımı hızlandırıyorsa, iktisatçı uyarı görevini üstlenmelidir" dedi.

Akyoldaş ayrıca, sermaye piyasalarının yalnızca sayılardan ibaret olmadığını belirterek, "Bugün yatırım kararları algoritmalarla şekillense de, etik, sorumluluk ve adalet hala insana düşüyor. Sermaye piyasaları sadece finansal değil; aynı zamanda toplumsal bir organizmadır. Bu organizmayı daha adil kılmak sizin kuşağınızın elindedir" ifadelerini kullandı.

'GENÇ İKTİSATÇILAR, SORGULAMALI, DÜŞÜNMELİ, DÖNÜŞTÜRMELİ'

Akyoldaş ayrıca yapay zekanın iktisatçıların yerini alamayacağını belirterek şunları söyledi: "Yapay zeka hesap yapabilir ama anlayamaz; tahmin edebilir ama vicdan sahibi olamaz. Bu yüzden anlam kurmak, etik tartışmak ve sorumluluk almak hala insanın görevidir."

Konuşmasının sonunda genç iktisatçılara çağrıda bulunan Akyoldaş, "Sorgulayın, düşünün ve dönüştürün. Bugünkü oturumlarda yapay zekadan sürdürülebilirliğe, toplumsal cinsiyete kadar çok değerli başlıklar var. Her biri, iktisadın geleceğine ışık tutacak nitelikte" ifadelerini kullandı.

Başkanlığını Doç. Dr. Osman Akgül'ün üstelendiği sempozyumun iki paralel oturumunda, lisans öğrencileri tarafından hazırlanan özgün çalışmalar sunuldu. İktisat, finans, kalkınma, işgücü piyasaları ve sürdürülebilirlik gibi çeşitli alanlardaki sunumlar, akademisyenler ve diğer katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Sempozyum sonunda düzenlenen ödül töreninde, başarılı sunumlar onurlandırıldı. Bilimsel hakem değerlendirmeleri sonucunda; Birincilik Ödülünü Yusuf Örnek, ikincilik ödülünü Burak Kutlu, üçüncülük ödülünü Mustafa Feza Tahmaz ve mansiyon ödülünü ise Melike Erdamak aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul Üniversitesi, Sempozyum, İstanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Eğitim İlk İktisat Öğrenci Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika

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