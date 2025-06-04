LGS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.