LGS Sınav Giriş Bilgileri Açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran Pazar günü yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS kapsamındaki merkezi sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
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