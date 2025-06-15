LGS Sınavı Ankara\'da Yapıldı

ANKARA'da, Liselere Geçiş Sistemi ( LGS ) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrenciler, sınıflarda ter döktü.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavın ilk oturumu için öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren okullarda hazır bekledi. Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, sınav saatinin yaklaşması ile üzerleri aranarak sınıflara alındı. Okulun çevresinde, geniş güvenlik önlemi alındı. Öğrenciler, saat 09.30'da başlayan ilk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil sorularını cevaplamaya çalışırken, ailelerin okul bahçesine girişine izin verilmedi. Okul çevresinde sınavın bitmesini bekleyen velilerin en az çocukları kadar heyecanlı oldukları gözlendi. Yurt genelinde 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı sınavın ilk oturumu saat 10.45'te sona erecek. Aranın verilmesinin ardından saat 11.30'da sınavın 2'nci oturumu başlayacak. Liselere geçiş sınavları saat 12.50'de sona erecek.

Okul önünde bekleyen aileler, en az çocukları kadar heyecanlı olduklarını belirterek, sınava giren tüm öğrencilere başarılar diledi.