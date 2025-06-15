LGS Sınavı Başladı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek öğrencilerin anne ve babaları erken saatlerden itibaren okul çevresinde beklemeye başlayarak çocuklarını yalnız bırakmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona ererken, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Sınav saat 12.50'de sona erecek. LGS yurtiçinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.

OKUL DIŞINDA BEKLEDİLER

İstanbul'da Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek beklemeye başladı. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı. Bazı veliler sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

'HİÇ HEYECANLI DEĞİLİM'

Sınava giren Alp Rüzgar Aydın, "Zorlu sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum. Sözelİ hallederim ben ama sayısal sıkıntı olacak gib. 430 gibi bir puan bekliyorum. Poyraz Yavuz, " Ben de 420 gibi bir puan bekliyorum, sözelde full çıkarmaya çalışacağım. Sayısaldan da elimden geleni yapmaya çalışacağım. Matematikten korkuyorum biraz. Yağız Ali Arslan, "Sıfır stresle giriyorum sınava, hiç heyecanlı değilim. Sınavda tam puan alacağıma inanıyorum. Çok çalıştım, kendime çok güveniyorum. 500 tam puan bekliyorum. Strese girersem yaparsam en kötü 490 alırım diyorum" dedi. Deniz Doğan ise, "Ben de çok çalıştım, Bir zahmet artık sonucunu alalım. Güzel geçeceğine inanıyorum. Çok stresim yok ama hafif sınav heyecanı var. İnşallah sonucu güzel olur. Ben yanlış yapacağımı düşünmüyorum güzel geçeceğine inanıyorum. Ben de 500 tam puan bekliyorum İstanbul Erkek Lisesi'ne giricem inşallah " dedi.

'ÇOK ÇALIŞTIK MAKSİMUM 1-2 YANLIŞ YAPARIM'

Artun Bora Tüzün ise "Ben matematikten çok korkuyorum, ne çıkacağı belli olmuyor. İyi geçeceğine inanıyorum, denemelerden iyi sonuç çıkarıyordum. Emirhan Yalın, "Çok çalıştık inşallah emeklerimizin karşılığını alırız. Maksimum 1-2 yanlış inşallah, iyi bir sonuç bekliyoruz." dedi.

'VELİLER ÇOCUKLARDAN DAHA HEYECANLI'

Veli Sezen Derya Arslan, "Çok heyecanlıyız, velilerin hepsi çocuklardan daha heyecanlı. Zorlu bir yıl geçirdik. İnşallah hepsi emeklerinin karşılığını alır. En güzel yerlere ulaşırlar. Hepsi için hayırlı olsun. Biz de daha çok heyecan var. Sınav bittikten sonra veliler daha mutlu olacak. Maalesef bizde de stres var.Güveniyoruz sakin kalırlarsa emeklerinin karşılığını alırlar.Veli Oğuz Aydın ise, "Allah'tan en iyisini diliyoruz. Başarılarını bekliyoruz. İnşallah iyi sonuç alır. Biz heyecan yapıyoruz ama inşallah onlar yapmazlar." diye konuştu.