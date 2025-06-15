LGS Sınavı Heyecanı - Son Dakika
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Eğitim

LGS Sınavı Heyecanı

LGS Sınavı Heyecanı
15.06.2025 12:29
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MEB'in düzenlediği LGS sınavında öğrenciler ve veliler buluştu. İlk oturum tamamlandı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, binlerce öğrencinin katılımıyla yapılıyor. İki oturum olarak gerçekleşen sınavın birinci oturumu son buldu. Sınavdan çıkan öğrenciler ve okulların dışında bekleyen veliler ikinci oturum öncesi buluştu. Bazı öğrenciler gözyaşları içinde sınavın kötü geçtiğini söylerken bazıları ilk oturumun iyi geçtiğini aileleriyle paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu saat 09.30'da başladı. Birinci oturum saat 10.45'te sona ererken, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Sınav saat 12.50'de sona erecek. LGS yurtiçinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı.

LGS sınavı, iki oturum halinde toplam 155 dakika sürecek. Öğrencilere, sabah 9.30'da başlayan birinci oturumda sözel derslerden 50 soru yöneltilirken 75 dakika süre verildi. Saat 11.30'da başlayan sayısal derslerin bulunduğu ikinci oturumda ise 40 soru için 80 dakika zaman tanınıyor.

İLK OTURUM TAMAMLANDI; ÖĞRENCİLER VELİLERİYLE BULUŞTU

Sözel oturumu 10.45'de tamamlanırken çocuklar okul bahçesine çıktı. Öğrencileri okul bahçesinin dışında bekleyen veliler, çocuklarıyla buluştu. Kimisi çocuğuna su ve yiyecek verirken kimi veli ise morali bozuk olan çocuğunu teselli etti. İlk oturumdan çıkan bazı öğrenciler gözyaşları içerisinde sınavının kötü geçtiğini söylerken bazıları soruların kolay olduğunu ve ilk oturumun iyi geçtiğini söyledi.

VELİLERİN OKUL DIŞINDAKİ BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Veli Fatma Karabulut, "Ben çocuktan daha heyecanlı olacağımı düşünüyordum ki öyle de oldu çocuğa yansıtmamaya çalışıyoruz ama çocuklar da çok heyecanlı. Akşam mesela uyuyamadı 'ya yapamazsam' derdine düştü. Bu yaşta bu sınava girmesi ağır aslında, hazırlık süreci gibi düşünülüyor ama keşke çocukların yeteneklerine göre farklı bir eğitim sistemimiz olsa" dedi.

Bir diğer veli Sevan Taş, "Onlar için elimizden gelen her türlü şeyi yapmaya çalıştık. Öğretmenler olsun, dershanedeki hocalar olsun her türlü yardımcı oldular. Biz de elimizden geleni yaptık. İşte şimdi bekliyoruz sonuçlar inşallah iyi olur. Bütün veliler ve çocuklar için hayırlısı olur" dedi.

Çocuğunun sınavı için bekleyen veli Hasibe Uzun Akpınar, "Çok heyecanlıyız stresli bir süreç devamlı yoğun bir çalışma ve tempoyla geçiyor. İnşallah emeklerinin karşılığını alır çocuklar. Çocuğum iyi bir lise hedefliyor başka bir hedefi yok. Çok fazla gezilere gitmedik evde kaldık onu rahatlatmak için elimizden geleni yaptık" dedi.

'ONUN RAHATLADIĞINI GÖRÜNCE BENDE RAHATLADIM'

Aslı Başver Can, "Biraz zormuş anladığım kadarıyla başka çocuklarla da konuştuk biraz zor dediler. Umarım iyi geçmiştir. Biz de seneler önce aynı süreçten geçtiğimiz için biliyoruz çok kolay olmuyor zor oluyor. Yaş olarak da zor bir dönem tabii ergenlik öncesi dönemden geçiyorlar. Dolayısıyla biraz zor bir seneydi" dedi. Ayben Şentürk, "Heyecanlıyım çocuğumu da gördü, yüzü gülüyordu tahmin ettiğim kadar zor değil dedi. Onun rahatladığını görünce bende rahatladım. Umarım iyi bir şey olur, bütün çocukların hakkında hayırlısı" diye konuştu.

'ZOR VE STRES DOLU BİR YILI GERİDE BIRAKTIK'

Çağlar Su ve Arzu Su çifti "İyi geçtiğini söyledi Türkçeyi falan iyi yapmış ama Din dersini yetiştiremediğini söyledi. Bakalım hayırlısı olsun şimdi ikinci oturuma geçecek. Annesi heyecanlı ama ben o kadar heyecanlı değilim. Sakin olup çocuğa yansıtmamak lazım yoksa biz de heyecanlıyız günün sonunda onun için önemli bir zaman. Hem anne babalar için hem çocuklar için çok zor ve stres dolu bir yılı geride bıraktık. İnşallah sonuçlar hayırlı olur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim LGS Sınavı Heyecanı - Son Dakika

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