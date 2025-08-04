LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LİSELERE Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde açıklandı. Öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; LGS 2025 kapsamındaki merkezi sınavın ardından 14-24 Temmuz'da alınan lise tercihleri sonuçlandı. İlk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3'ü tercihlerine yerleşti. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159'u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.

Merkezi ve yerel yerleştirmede tercih sırasına göre yerleşme durumuna bakıldığında; merkezi yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yüzde 90,72'si ilk beş tercihinden birine yerleşti. Yerel yerleştirme tercihinde bulunan öğrencilerin yarısından fazlası ilk tercihine yerleşirken öğrencilerin yüzde 95,01'i ise ilk 3 tercihinden 1'ine yerleşti.

KENDİ İLLERİNDE YERLEŞME ORANI YÜZDE 92,22

2025 yılı merkezi sınav sonuçlarına göre; tam puan alan öğrencilerin kendi ilinde okula yerleşme oranı son 3 yılın en üst seviyesine çıkarak yüzde 40,56 olurken, yüzde 5'lik dilimdeki öğrencilerin kendi ilinde bir okula yerleşme oranı ise yüzde 88,07 olarak gerçekleşti. Tüm öğrencilerin kendi illerindeki okullara yerleşme oranı ise yüzde 92,22 olarak gerçekleşti. 2025 yılında tam puan alan öğrenciler 28 farklı ildeki 50 okula, yüzde 5'lik dilimdeki öğrenciler 81 ildeki 775 okula, yüzde 10'luk dilimdeki öğrenciler ise 81 ildeki 1144 okula yerleşti.

NAKİL İŞLEMLERİ 2 DÖNEMDE YAPILACAK

Sınavla ve yerel yerleştirme kapsamında açık kalan kontenjanlara yerleştirmeye esas nakil işlemleri 2 dönem halinde yapılacak. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler de nakil talebinde bulunabilecek. Her 2 dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek. Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak; ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas birinci nakil için tercihler 4-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak ve 1'inci nakil sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. 15-21 Ağustos 2025 tarihlerinde boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları alınacak. Okul ve kurumlar yatılılık başvurularını, 1-4 Eylül tarihleri arasında alacak, 5 Eylül'de ise yatılılık yerleştirme sonuçları ilan edilecek.