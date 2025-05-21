Macenta Yayıncılık, Prestijli Ödüle Finalde

MACENTA Yayıncılık, Birleşik Krallık'ın saygın ödüllerinden Learning Excellence Awards 2025'te finale kalarak önemli bir başarıya imza attığını duyurdu. Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda Birleşik Krallık'ın köklü eğitim şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük gurur" diye konuştu.

Her yıl farklı sektörlerdeki eğitim, öğrenme ve gelişim alanındaki başarıları ödüllendiren Learning Excellence Awards, bu yıl da uluslararası başvuruları kabul etti. Eğitim ve yayıncılık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Macenta Yayıncılık, Learning Excellence Awards 2025'te finale kaldığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Macenta Publishing&Digital Solutions, uluslararası alanda başarıya imza atarak yarışmada finale kalan ilk ve tek Türk şirketi oldu. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri temelli online İngilizce eğitim platformu THE GLOBALS projesiyle eğitim teknolojileri alanında küresel düzeyde yarattığı etkiyi bir kez daha gözler önüne sererek uluslararası arenada kat edilen yolda eğitim teknolojilerinde öncü ve dönüştürücü bir aktör olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadeleri kullanıldı.

'BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR'

Macenta Kurucusu ve CEO'su Burak Akyüz, finale kalmaktan gurur duyduklarını belirterek "Böylesine prestijli ve uluslararası bir platformda, Birleşik Krallık'ın köklü şirketleriyle birlikte anılmak bizim için büyük bir gurur. Bu, Türkiye'nin eğitim alanındaki vizyon ve potansiyelinin uluslararası alanda takdir edildiğinin de önemli bir göstergesi" dedi.

Şirket daha önce de British Council UK tarafından verilen 'ELTons' ödülünü kazanmış, BETT UK 2024 ve 2025'te de finalist olmuştu.