Malatya Valisi Yavuz, İmam Hatip okullarını İslam dünyasına örnek gösterdi

Malatya Valisi Seddar Yavuz, İmam Hatip okullarının İslam dünyası için önemli bir model olduğunu belirterek, Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu ve Afrika için umut olduğunu söyledi.

TOBB Malatya Hafız İmam Hatip Ortaokulu Okul Aile Birliği Toplantısı'na katılan Vali Yavuz, İmam Hatip okullarının pozitif bilimlerle İslami ilimleri bir araya getirdiğini ifade etti. Türkiye'nin bölgesel sorumluluklarına da değinen Yavuz, ülkenin her alanda güçlü ve kararlı olması gerektiğini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ise eğitimde başarıya ulaşmak için okul aile birlikleri ve veli desteğinin önemine dikkat çekti.