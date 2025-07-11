Mardin'de 5 Öğrenci Tam Puan Aldı - Son Dakika
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Mardin'de 5 Öğrenci Tam Puan Aldı

Mardin\'de 5 Öğrenci Tam Puan Aldı
11.07.2025 15:10
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Mardin'de LGS sınavında 5 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

MARDİN'de 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavda 5 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Mardin'in Artuklu ilçesinde Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zeynep Demircan, Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu öğrencisi Yusuf Mirza Kaçan, Gülser Mahmut Tatlıdede Ortaokulu öğrencileri Ceylin Alben ile İlayda Kızılkaya ve Noter Cevdet Altun Ortaokulu öğrencisi Yusuf Efe Tatar, 500 tam puan aldı.

'BU GURUR MARDİN'İN GURURU'

Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, "Bu işlerde süreç önemli, ön rehberlik önemli, 5 yıllık mücadelenin sonucu olarak çıkan sonuçlar bize gurur vermiştir. Onurlandırmıştır. Bu sene ayrı bir sene, ayrı bir güzel. 5 sayısıyla özdeşleşmesi bizi mutlu etti. Tabii bu sürecin kahramanları bizim çocuklarımız, velilerimiz, öğrencilerimiz. Bu süreçteki rehberlikleriyle bizi yönlendiren Sayın Valimiz Tuncay Akkoyun'a, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak'a ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ali Eyyüpkoca'ya teşekkür ediyorum. Bu gurur Mardin'in gururu, bu gurur Artuklu'nun gururu" dedi.

'HAYALİM, ANKARA FEN LİSESİ'

Sınavda tam puan alan İlayda Kızılkaya, başarısının uzun bir çalışmanın ödülü olduğunu belirterek, "İlkokuldan beri devam eden çalışmanın devamı niteliğindeydi benim için. Çok çalıştım ve karşılığını aldım. Benim için güzel geçti. Sonucu da güzel bekliyordum. Güzel geldi. İnşallah istediğim lise de olur. Hayalim, Ankara Fen Lisesi. İnşallah orası gelir. Hayattaki amaçlarım için fen lisesi olmasını istiyorum. Önümüzdeki yıllarda sınava girecekler, sürekli çok iyi yapmak zorunda değiller. Bazen iyi bazen kötü yapabilirler. Çok kafaya takmasınlar. Ama düzenli çalışsınlar, morallerini bozmasınlar" diye konuştu.

'GÜNDE 4 SAAT DERS ÇALIŞTIM'

Ceylin Alben ise başarısından dolayı kendisine destek olan ailesi ve öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bu yıl LGS'de Türkiye birincisi oldum. Başarımdan dolayı aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Ders çalıştım, kitap okudum. Günde 4 saat ders çalıştım. Okuldan sonra dershaneye gidip orada da ders çalıştım. Her gün 1 denemeye girdik. Özellikle sınava son 1 ay kala her hafta denemeye giriyorduk. Hayalim Ankara Fen Lisesi, oraya gidip sonrasında tıp okumak istiyorum. İnşallah hayallerim gerçekleşir" dedi.

'HEYECANIMIZ MUTLULUĞA DÖNÜŞTÜ'

Ceylin Alben'in babası Orhan Alben de kızının başarısından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Tarif edilemez bir mutluluk bu. Çok heyecanlıydık. Heyecanımız mutluluğa dönüştü. Çalışmalarımız son 1 yıl odaklı değil. Birinci sınıftan bu yana küçük adımlarla ama esas son 1 yılda LGS hazırlık sürecinde hızlandırılmış bir program gibi disiplinli bir şekilde ders çalışma programı uyguladık. Meyvesini verdi çok şükür çok mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim Mardin'de 5 Öğrenci Tam Puan Aldı - Son Dakika

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