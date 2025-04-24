MARMARAKAF 2023 28-29 Nisan'da

MARMARA Kariyer Fuarı'nın (MARMARAKAF) 2'ncisi bu yıl 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, KOÜ ev sahipliğinde ve Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenecek MARMARAKAF 28-29 Nisan tarihlerinde kapılarını açıyor. Bugün İzmit'teki bir restoranda düzenlenen tanıtım toplantısına Kocaeli Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ve akademisyenler katıldı.

'100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ AĞIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

14 üniversite paydaşlığında 700 civarı etkinliğin düzenleneceği Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ödüllü belgesel kariyer fuarı olma özelliğini taşıyan MARMARAKAF hakkında bilgi veren Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, "Geçen yıl düzenlediğimiz ve enlerin fuarı olma özelliği taşıyan Marmara Kariyer Fuarı'nı bu yıl da büyük bir başarı ile gerçekleştireceğimize inanıyorum. Geçen yıl bin 142 firma, 103 bin ziyaretçi ve 771 farklı etkinlikle, Avrupa'nın en büyük kariyer fuarı olarak gerçekleştirdik. Marmara Kariyer Fuarımızda bu yıl da benzer bir başarıyı yakalamak için çalışmalarımızı tamamladık. Geçen hafta itibari ile fuarda bulunan tüm stantlarımız doldu. Şu an için katılımcı firma sayımız, geçen yıl da olduğu gibi 1000'in üzerine çıkmıştır. Sponsorluk ve stantsız katılımlarımızın kayıtları ise devam ediyor. Ziyaretçi olarak da yine bu yıl 100 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayabileceğimizi düşünüyoruzö dedi.

'FUAR SONRASI CV'Sİ ALINAN ÖĞRENCİ VE MEZUNLARIN YÜZDE 66'SI İLE İLETİŞİM KURULDU'

MARMARAKAF'ın sadece bir kariyer fuarından ibaret olmadığını, gençlerin geleceğine yatırım yaptığını söyleyen Rektör Prof. Dr. Cantürk, şöyle konuştu:

"Burada sadece CV'ler değil, hayaller de kurulacak. Sadece iş görüşmeleri yapılmayacak, gelecek de inşa edilecek. Geçen yılki Marmara Kariyer Fuarı'nda firmalar ve öğrenciler üzerine yapılan araştırmalar neticesinde performans değerlendirmesine baktığımızda da, bu başarıyı görebilmemiz mümkündür. Buna göre firma sonuçları incelendiğinde, fuara katılım sağlayan firmaların stant ziyaret sayısı firma başına ortalama 676 olmuş, toplanan CV sayısı firma başına ortalama 96 olarak belirlenmiştir. Fuar sonrası süreçte CV'si alınan öğrenci ve mezunların yüzde 66'sı ile iletişim kurulmuştur. Öğrenciler tarafındaki sonuçlar incelendiğinde ise, her bir öğrencinin ortalama 30 stant ziyaret ettiği ve 30 CV bıraktığı görülmüştür. Bırakılan CV'lerden ise, ortalama 3 işletme öğrencilerle iletişim kurmuştur. Bu oranlar, Marmara Kariyer Fuarı ile öğrenci ve mezunlar için eşsiz staj ve iş imkanı sunulduğu, firmaların nitelikli eleman ihtiyacı sorununa geniş bir alternatif sağlandığı, ekonomik ve toplumsal katkı bağlamında önemli bir organizasyona imza atıldığını göstermektedir.

Haber-Kamera: Ardacan UZUN-Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),