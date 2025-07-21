MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı

MEB\'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı
21.07.2025 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LGS'deki 'şaibe iddiaları' gündem olmaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı bahsi geçen sınavda tam puan alan öğrencilerin okullarında girdikleri sınavda aldıkları yazılı sınav notlarını kamuoyuyla paylaştı. Sınavda tam puan alan öğrencilerin yazılı not ortalamalarının 99,7 seviyesinde olduğu görüldü.

Liselere Giriş Sınavı'nda 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla başlayan 'usulsüzlük' iddialarının ardından konunun muhataplarından art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 'LGS raporu' ile sınavda tam puan alan öğrencilerin not ortalamalarını paylaştı.

Tam puan alan öğrencilerin; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Yabancı Dil gibi derslerden aldıkları yazılı sınav notlarına yer verilen raporda, "Sınav başarısı ile okul başarı puanları arasında yüksek bir tutarlılık bulunmaktadır. Tam puan alan öğrencilerin yazılı not ortalamaları 99,7 olmuştur" bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca, "Sınavda tam puan alan öğrenciler 582 ayrı binada sınava girmiş olup bu binalarda toplam 216.242 öğrenci sınava girmiştir. Tam puan alan öğrenciler, ülke genelinde farklı il ve sınav binalarında sınava katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı

TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 9'U İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAN

Söz konusu raporda tam puan alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı da paylaşılırken, 2025 yılında sınavda tam puan alan öğrencilerin okullara göre dağılımını içeren istatistiğe yer verildi. Raporda, "Tam puan alan öğrencilerimizin %9'u imam hatip ortaokullarında eğitim görmüştür" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Çeşitli tablolara yer verilen 'LGS raporu'nda "Yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerimizin okul başarı puan ortalaması %98,97 gibi yüksek bir orana sahiptir. Yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerimizin okul başarı puan ortalaması %98,14 gibi yüksek bir orana sahiptir" denildi.

MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK DÜZEYİ YÜKSEK

Raporun son bölümünde LGS sınavının zorluk derecesi de değerlendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"LGS 2025 testlerinin güçlük düzeyleri incelendiğinde, Matematik testinin zor; diğer testlerin ise orta güçlükte olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, sınavın genel olarak orta düzeyde bir zorluk seviyesi taşıdığı söylenebilir.

Ayrıca tüm testlerin ayırt edicilik katsayılarının 0,40'ın ve güvenirlik katsayılarının 0,70'in üzerinde olması, LGS 2025'in yüksek geçerlik ve yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Sınavın hem ayırt edicilik hem de güvenirlik katsayıları, geçerlik ve güvenirliğin yüksek düzeyde olduğunu ve sınavın öğrencilerin başarı düzeylerini doğru ve tutarlı biçimde ölçtüğünü güçlü biçimde desteklemektedir."

MEB'den LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı

TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI NEDEN ARTTI?

LGS Raporu'nda tam puan alan öğrenci sayısının önceki yıllara göre neden daha fazla olduğuna da değinildi. Konu birkaç başlık altında değerlendirilirken, Sınav sorularına yönelik sürekli örnek soru yayımlanmaktadır. Bu da sınava hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim, LGS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karaburun’da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı Karaburun'da balıkçıların ağına denizaltı torpidosu takıldı
Eskişehir’de nehre giren iki çocuk kayboldu Eskişehir'de nehre giren iki çocuk kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC ile diplomatik ve siyasi ilişki kurulmalı adaletsizlik artık son bulmalı
Ünlü futbolcu itiraf etti Ronaldo’yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış Ünlü futbolcu itiraf etti! Ronaldo'yla tokalaştığı için ellerini yıkamamış
Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu Milli atlet Mazlum Demir, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Barış Alper’e İngiltere’den dev teklif Barış Alper'e İngiltere'den dev teklif
MİT Başkanı İbrahim Kalın’dan kritik hamle Siyasi partilerle görüşecek MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan kritik hamle! Siyasi partilerle görüşecek
Takımda kimse kalmadı Galatasaray’da 18 ayrılık birden Takımda kimse kalmadı! Galatasaray'da 18 ayrılık birden
Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı Trabzonspor hazırlık maçında gol oldu yağdı
Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray’a gitmesi inanılmaz Dünyaca ünlü yıldız şaşkına döndü: Galatasaray'a gitmesi inanılmaz
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var

14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
13:16
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
20:50
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
20:26
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi Finalleri kadrosu belli oldu
20:22
Sakarya’da orman yangını Bir mahalle tahliye edildi
Sakarya'da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi
20:21
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
Fatih Tekke yeni yıldızını resmen duyurdu: Hayırlı olsun
20:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs’ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta federasyon modeline dayanan BM parametreleriyle vakit kaybedemeyiz
20:09
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler Tanıdık bir isim de var
Yeni transferlerini helikopterle sahaya indirdiler! Tanıdık bir isim de var
19:54
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
Eşine kızıp çatıya çıktı, ekiplere köşe kapmaca oynattı
19:47
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda’ya güvenmek intihar
Real Madridli eski yıldızdan Arda için olay sözler: Arda'ya güvenmek intihar
19:30
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
Milli atlet Dilek Koçak, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu
19:11
Dışişleri Bakanı Fidan’dan kritik temaslar Gündemde Suriye var
Dışişleri Bakanı Fidan'dan kritik temaslar! Gündemde Suriye var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 15:14:51. #7.13#
SON DAKİKA: MEB'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.