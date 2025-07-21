MEB\'ten LGS raporu! Tam puan alan öğrencilerin not ortalamaları paylaşıldı

Liselere Giriş Sınavı'nda 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almasıyla başlayan 'usulsüzlük' iddialarının ardından konunun muhataplarından art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 'LGS raporu' ile sınavda tam puan alan öğrencilerin not ortalamalarını paylaştı.

Tam puan alan öğrencilerin; Matematik, Fen Bilimleri, Türkçe, Yabancı Dil gibi derslerden aldıkları yazılı sınav notlarına yer verilen raporda, "Sınav başarısı ile okul başarı puanları arasında yüksek bir tutarlılık bulunmaktadır. Tam puan alan öğrencilerin yazılı not ortalamaları 99,7 olmuştur" bilgisi paylaşıldı.

Raporda ayrıca, "Sınavda tam puan alan öğrenciler 582 ayrı binada sınava girmiş olup bu binalarda toplam 216.242 öğrenci sınava girmiştir. Tam puan alan öğrenciler, ülke genelinde farklı il ve sınav binalarında sınava katılmıştır." ifadelerine yer verildi.

TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 9'U İMAM HATİP ORTAOKULLARINDAN

Söz konusu raporda tam puan alan öğrencilerin yıllara göre dağılımı da paylaşılırken, 2025 yılında sınavda tam puan alan öğrencilerin okullara göre dağılımını içeren istatistiğe yer verildi. Raporda, "Tam puan alan öğrencilerimizin %9'u imam hatip ortaokullarında eğitim görmüştür" değerlendirilmesinde bulunuldu.

Çeşitli tablolara yer verilen 'LGS raporu'nda "Yüzde 1'lik dilimde yer alan öğrencilerimizin okul başarı puan ortalaması %98,97 gibi yüksek bir orana sahiptir. Yüzde 5'lik dilimde yer alan öğrencilerimizin okul başarı puan ortalaması %98,14 gibi yüksek bir orana sahiptir" denildi.

GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK DÜZEYİ YÜKSEK

Raporun son bölümünde LGS sınavının zorluk derecesi de değerlendirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"LGS 2025 testlerinin güçlük düzeyleri incelendiğinde, Matematik testinin zor; diğer testlerin ise orta güçlükte olduğu anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, sınavın genel olarak orta düzeyde bir zorluk seviyesi taşıdığı söylenebilir.

Ayrıca tüm testlerin ayırt edicilik katsayılarının 0,40'ın ve güvenirlik katsayılarının 0,70'in üzerinde olması, LGS 2025'in yüksek geçerlik ve yüksek güvenirlik düzeyine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Sınavın hem ayırt edicilik hem de güvenirlik katsayıları, geçerlik ve güvenirliğin yüksek düzeyde olduğunu ve sınavın öğrencilerin başarı düzeylerini doğru ve tutarlı biçimde ölçtüğünü güçlü biçimde desteklemektedir."

TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİ SAYISI NEDEN ARTTI?

LGS Raporu'nda tam puan alan öğrenci sayısının önceki yıllara göre neden daha fazla olduğuna da değinildi. Konu birkaç başlık altında değerlendirilirken, Sınav sorularına yönelik sürekli örnek soru yayımlanmaktadır. Bu da sınava hazırlanan öğrencilere kolaylık sağlamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.