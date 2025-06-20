Öğrencilerden Sesli Masal Kitabı

BURSA'da Salih Şeremet Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören 34 öğrenci, Türkçe öğretmenleri Gülizar Yılmaz (51) öncülüğünde masal kitabı yazdı. 34'ü öğrencilere, 5'i ise Yılmaz'a ait olan 39 masalın yer aldığı 'Elmas Bahçe 'nin Büyüsü' adlı kitap, sesli oluşundan dolayı benzerlerinden ayrılıyor. Her öğrencinin kendi masalını seslendirdiği kitaptaki sayfalara yerleştirilen QR kodla, görme engelli çocuklar da masalları, yazarlarından dinleyebilecek.

Osmangazi ilçesindeki Salih Şeremet Ortaokulu'nda 7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Gülizar Yılmaz, 5'inci sınıfta öğrenim gören 34 öğrencisiyle özel bir eser ortaya çıkardı. 34'ünü öğrencilerinin, 5'ini ise kendisinin kaleme aldığı 39 masalın yer aldığı 'Elmas Bahçe'nin Büyüsü' adlı kitapta, yapay zeka teknolojisini de kullanan Yılmaz, her sayfaya QR kod yerleştirdi. Çocuklar, kendi hayal dünyalarını kaleme aldıkları masalları kitap için seslendirdi. Yazımı 7 ay süren ve her öğrencinin kendi masalını seslendirdiği kitaptaki sayfalara yerleştirilen QR kodla, görme engelli çocuklar da okuyamadıkları masalları, yazarlarının sesinden dinleyebilecek.

'YARATICI YAZMA ÇALIŞMALARIYLA BİR KİTAP YAZDIK'

36 yıldır öğretmenlik yaptığını ve meslek yaşamı boyunca sadece ders kitaplarında yazılanları öğretmeyi değil, öğrencilerinin yaratıcı yönlerini de ön plana çıkarmayı ilke edindiğini belirten Gülizar Yılmaz, "7 yıldır Türkçe öğretmeni olarak Salih Şeremet Ortaokulu'nda görev yapıyorum. Sene başında, öğrencilerimizle bir araya geldiğimizde maarif kitap modeli elimize ulaşmıştı. O kitap üzerinden derslerimizi yapıyorduk ve burada yaratıcı yazma çalışmaları vardı. Çocuklarımın zaman zaman kurduğu, yazdığı cümleler çok hoşuma gitmişti. Çok güzel yaratıcı cümleler söyleyip, yazıyorlardı ve anlatıyorlardı. Bundan hareketle, bu yaratıcı yazma çalışmalarıyla ilgili bir kitap yazıp, bunu herkese ilan edebiliriz diye düşündüm" dedi.

'YAPTIKLARI ÇALIŞMA, ONLARA ANI OLACAK'

Kitap yazma fikrini söylediğinde, öğrencilerinden güzel geri dönüşler aldığını belirten Yılmaz, "Çocuklarım, öğrencilerimin hepsi bu fikre çok güzel yanıtlar, güzel tepkiler verdiler. Çok heyecanlandılar. Hepsi gerçekten kendileri için bunun çok uygun, çok güzel bir fikir olduğunu düşündü. Hatta bir öğrencim, ileride çocuklarına gösterebileceği bir anı olacağını düşündüğünü de söyledi. Bunlar çok güzel geri dönüşlerdi ve böylece başladık. Çocuklarımızın öz güvenini arttırmak, yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek için atılmış bir adımdır. Biz de böyle bir proje ortaya koyarak, ölümsüzleştirmek istedik. Bundan yıllar sonra eline alıp baktığında da yıllar önce yapmış olduğu çalışma onlara anı olarak kalacak" diye konuştu.

'GÖRME ENGELLİ BİREYLER, BU MASALLARI DİNLEYEBİLECEK'

Gülizar Yılmaz, 7 aylık süreçte ortaya çıkan her masalın, çocukların dünyasına açılan bir pencere olduğunu, 'Elmas Bahçe'nin Büyüsü' kitabıyla, hem öğrencilerinin sesinin duyulduğunu hem de başka çocuklara ilham verdiklerini söyleyerek şöyle konuştu:

"Öğrencilerimle birlikte, kitap bununla sınırlı olmasın, özel bireyleri de katabileceğimiz bir çalışma da gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Ne yapabiliriz diye araştırırken, QR kod koyma fikri geldi aklımıza ve yerleştirdik. Her öğrenci kendi masalını yazdı ve kendi masalına QR kodla seslendirme yaptı. Kendi masalını kendi sesinden dinliyoruz kitapta. Her sayfanın sonuna bir QR kod yerleştirdik. QR kodu okuttuğunda görme engelli bireylerimiz de bu masalları dinleyebilecek."

'HEDEFİMİZ SESLİ MASAL KÜTÜPHANESİ OLUŞTURMAK'

Hedeflerini anlatan Yılmaz, "Aslında amaç, bütün çocuklara, çocukların hayal dünyasına erişmek. Çünkü biliyoruz ki onlar gerçekten çok güçlü hayallere sahipler. Onların bir kitapla, bir sesle, hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü görmeleri, çok daha destekleyici oldu. Hepsi bundan sonrası için yazma eğilimindeler. Okumak istiyorlar, yazmak istiyorlar. Bu çalışma onların hayatına çok şey kattı diyebilirim. İnşallah gelecekteki hedefimiz Türkiye genelinde maarif modeli kapsamı içerisinde, çocuklardan çocuklara sesli masal kütüphanesi oluşturabilmek" ifadelerini kullandı.