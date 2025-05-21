Öğrencilerden Yenilikçi Bakım Projesi

ADANA'nın Kozan ilçesinde ortaokul öğrencilerinin hazırladığı, bakıma muhtaç bebek ve hastaların bezlerindeki ıslaklığı algılayarak uyarı veren proje ilgi gördü.

İlçedeki 2 Haziran Ortaokulu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı sonunda 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin yıl boyunca üzerinde çalıştığı bilimsel projeler, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Fuarda en dikkat çeken projelerden biri, öğretmenler Nilgün Kaplan ve Mesut Taş'ın danışmanlığında, okul öğrencisi Selin Kaya tarafından sunulan yenilikçi çalışma oldu. Proje, bakıma muhtaç bireylerin sağlıklarının korunmasını amaçlayan ve bakım işlemlerinin zamanında yapılmasını sağlayacak bir sistem üzerine kuruldu. Sensörler yardımıyla çalışan sistem, bakıma muhtaç bebek ve hastaların bezlerindeki ıslaklığı algılayarak ilgili kişiyi uyarıyor ve hızlı müdahaleye imkan tanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş fuar sırasında yaptığı açıklamada, "Tüm projeleri gezdik, her biri çok kıymetliydi. Ancak içlerinden biri özellikle dikkatimi çekti. Bu proje, her yaş grubundan insanın başına gelebilecek bir duruma çözüm sunuyor. Kurumlarda, özellikle bu alanda hizmet veren kuruluşlarda geliştirilip uygulanması çok faydalı olur. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" dedi.

Projeyi tanıtan Selin Kaya ise "Bu sistem sayesinde bebeklerin, hastaların ve yaşlıların konfor, hijyen ve sağlık açısından sorun yaşamalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Sensör, ıslaklığı algıladığı anda uyarı vererek bakıcıların hızlıca müdahale etmesini sağlıyor. Böylece bakım süreci kolaylaşıyor ve bireylerin yaşam kalitesi artıyor. Umarım projemiz hayata geçirilir ve insanlara fayda sağlar" diye konuştu.