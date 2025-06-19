Sefa Koç\'un TEGV\'ye Vefa Borcu

ANKARA'da ilköğretim çağında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) eğitim desteği alan Sefa Koç (25), veterinerlik fakültesini bitirerek mesleğe adım attıktan sonra TEGV'in kampüsündeki kedi ve köpekler ile kuşların ücretsiz bakımını üstlendi. Sefa Koç, TEGV'de 'Kariyer yolculuğumu planlıyorum' etkinliğine katılan veteriner hekimden etkilenerek, veterinerlik okuduğunu söyleyerek, "Çocukluğumu geçirdiğim ve bana birçok şey katan TEGV'e vefa borcumu ödüyorum" dedi.

Sefa Koç, Ankara'nın Çankaya ilçesinde evinin yakınında bulunan ve ilköğretim çağındaki çocuklara okul dışı eğitim desteği veren TEGV ile çocuk yaşta tanıştı. TEGV Semahat- Dr. Nüsret Arsel Eğitim Parkı'nda basketbol ve futbol oynayan Koç, daha sonra TEGV'den eğitim desteği almaya başladı. TEGV'in eğitim ve etkinliklerine katılan Koç, 'Kariyer Yolculuğumu Planlıyorum' etkinliğine katılan veteriner hekimden etkilendi. Liseden sonra üniversite tercihini bu yönde yapan Koç, Bingöl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde 3 yıl önce eğitimini tamamlayarak, mezun oldu. 3 yıldır Ankara'da veteriner kliniğinde çalışan Sefa Koç, TEGV kampüsündeki kedi, köpek ve kuşların ücretsiz bakımını üstlenerek de vefa borcunu ödüyor. Liseden itibaren TEGV gönüllüsü olan Koç, işten kalan zamanının büyük bölümünü TEGV'in hayvanları ile ilgilenerek geçiriyor.

'MESLEK SEÇMEMDE ETKİLİ OLDU'

Koç, TEGV'le tanışmasında komşu olmalarının etkili olduğunu söyleyerek, "Çocukken sürekli gördüğüm, çocukların içeride oyunlar oynadığı, futbol maçları yaptığı, basketbol oynadığı bir alandı burası benim için. Sadece onlarla beraber aynı oyunları oynayabilmek için katıldım. Ama sonrasında içeride farklı etkinliklerin ve eğitimlerin de olduğunu öğrendim. En başta yarı amatör basketbol oynamama sebep olan basketbol etkinliğiyle devam ettim. Bana en katkı sağlayan etkinlik 'Kariyer Yolculuğumu Planlıyorum' etkinliğiydi. Bu etkinlikte her hafta mutlaka bir meslek mensubu gelip, kendi mesleğini çocuklara tanıtıyordu. Bunun şu an yaptığım mesleği seçmemde de çok faydası oldu diyebilirim. Kendi hayatımda ise annemin kedi ve köpeklere karşı olan hassasiyetini de sebep olarak sayabilirim" dedi.

'O KÖPEKLERLE BERABER BÜYÜDÜM ASLINDA'

Veteriner hekim olduktan sonra TEGV ile gönül bağını devam ettirdiğini söyleyerek, "Burası benim aslında çocukluğumun geçtiği, büyüdüğüm, birçok şey öğrendiğim bir ortamdı. Burası yüzlerce insan tanımama sebep oldu. Bir ilkokul öğrencisi olarak lise ve üniversite öğrencileriyle, üniversite hocalarıyla sohbet edebilme imkanları ve onların bana kattığı birçok şeyi sayabilirim. ve şu an vakfımızın 3 kedisi, 3 de kuşu var. Bu kedilerden önce 3 tane de köpeğimiz oldu. ve o köpeklerle beraber büyüdüm aslında ben. Köpekleri, o köpeklerle sevdim. Kendim veteriner hekim olduğumda da onlara bir fayda sağlayabilmekti aslında ilk amacım. Buna ek bir sebep olarak da çocukluğumu geçirdiğim ve bana birçok şey katan TGEV'e vefa borcu olarak sayabilirim" diye konuştu.

'BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DUYGU'

Eğitim parkı içerisinde yaşayan hayvanlarla ilgilenmenin kendisine çok iyi hissettirdiğini dile getiren Koç, "Karşılık beklemeden yapıyor olmak çok güzel, maddi ya da manevi bir karşılığı olmadan yapıyor olmak. Onlar zaten dediğim gibi beni büyüten hayvanlar ve beni büyüten ekibin hayvanları olduğu için benim için çok güzel bir duygu" dedi.