TÜRGEV\'de Yönetim Değişikliği

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), Dr. Selim Gençal'ı genel müdürlük görevine atadığını duyurdu.

TÜRGEV'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılından bu yana genel müdür olarak görev yapan Makbule Çabuk, görevini ağustos ayı itibarıyla Dr. Selim Gençal'a devretti. Çabuk, görev süresi boyunca vakfın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesinde, öğrenci odaklı projelerin hayata geçirilmesinde ve sosyal sorumluluk çalışmalarının genişletilmesinde öncü rol üstlendi. Makbule Çabuk'un liderliğinde, eğitim programları ve burs sistemleri güçlenirken, binlerce genç farklı alanlarda desteklendi. Görev değişiminin ardından Makbule Çabuk, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görevine devam etmektedir.

DR. SELİM GENÇAL HAKKINDA

1987 yılında İstanbul'da doğan Dr. Selim Gençal, lisans eğitimini Almanya'da Uluslararası Yöneticilik alanında tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İşletme Yönetimi alanında bitirdi. Akademik çalışmalarında ağırlıklı olarak sivil toplumda etkin yönetim ve örgütsel davranışlar konularına odaklanan Gençal, hem özel sektörde hem de ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Dr. Selim Gençal, TÜRGEV'in gelecek vizyonuna liderlik edecek. Yeni dönemde vakfın öğrencilere ve gençlere sunduğu hizmetlerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

'GENÇLERİN GELECEĞİ İÇİN YENİLİKÇİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM PROJELERİ'

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, genel müdürlük değişimine ilişkin yaptığı açıklamada, "Makbule Çabuk Hanımefendi'ye, vakfımıza kazandırdığı değerli çalışmalar ve gençlerimize sunduğu ilham verici liderlik için en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. TÜRGEV olarak, her bir gencimizin potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak, onların akademik, kültürel ve kişisel gelişimlerine daha güçlü katkılar sağlamak için kararlılıkla çalışıyoruz. Yeni genel müdürümüz Dr. Selim Gençal'ın vizyonu ve deneyimiyle, ülkemizin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirmeye, daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bizler, köklü medeniyetimizden ve evrensel değerlerden aldığımız ilhamla, Türkiye'yi bilimde, eğitimde ve teknolojide dünyanın öncü ülkelerinden biri haline getirmeye kararlıyız. İnanıyorum ki, yenilikçi ve girişimci genç kızlarımızın ortaya koyduğu azim ve kararlılıkla, ülkemizi yalnızca bugünün değil, geleceğin de öncü ve ilham veren liderlerinden biri haline getirecek adımları hep birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.