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Eğitim

TÜRGEV'den Gelecek Vurgusu

TÜRGEV\'den Gelecek Vurgusu
28.07.2025 15:40
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TÜRGEV Başkanı Av. Yılmaz, TercihFest 2025'te eğitim ve yatırımın Türkiye'nin geleceğine katkısını vurguladı.

TÜRKİYE Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, 25-27 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen TercihFest 2025 kapsamında gençlerle bir araya geldi. Av. Yılmaz, eğitimin bireysel başarıdan öte, kalkınmanın temel taşı olduğuna dikkat çekerek, gençliğe yapılan yatırımların Türkiye'nin geleceğine doğrudan katkı sunduğunu söyledi.

'Yarınki Türkiye' temasıyla gerçekleşen etkinlik, TÜRGEV'in kurucusu olduğu İbn Haldun Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce üniversite adayı, üç gün süren etkinlikte akademisyenler, karar vericiler ve özel sektör temsilcileriyle buluştu.

'ÜNİVERSİTE TERCİHİ SINAVIN SONUCU DEĞİL, GELECEĞİN ROTASIDIR'

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, TÜRGEV yurtlarında kalan öğrencilerin bu yılki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında gösterdiği performansı örnek göstererek, fırsat eşitliği merkezli desteklerin somut sonuçlarını paylaştı.

"Kartal yurdumuzdan 33 öğrencimizin Türkiye genelinde dereceye girmesi, Silopi'den öğrencilerimizin ilk 10 bin arasında yer alması, başarıda belirleyici olanın coğrafi konum değil, sunulan fırsatlar olduğunu bir kez daha göstermiştir" diyen Av. Yılmaz, başarıya giden yolun yalnızca akademik gelişimle sınırlı olmadığını, sosyal, duygusal ve kültürel açıdan da desteklenmesi gerektiğini söyledi.

TÜRGEV Başkanı Yılmaz, bu başarı örneklerinin yalnızca sınav puanlarına dayalı bir sistemin ötesine geçilmesi gerektiğini gösterdiğini vurgulayarak "Üniversite tercihi bir sınavın sonucu değil, geleceğin rotasını tayin eden stratejik bir karardır" ifadelerini kullandı.

'HAYATA HAZIRLIK ODAKLI BİR EĞİTİM MODELİ İNŞA ETTİK'

TÜRGEV'in eğitim yaklaşımının sınav başarısının ötesinde, hayata hazırlık ilkesine dayandığını kaydeden Yılmaz, "Kriz anlarında çözüm üreten, topluma katkı sunan ve ahlaki bir duruş geliştirmiş bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Liderlik atölyelerinden mentorluk sistemlerine kadar uzanan çok boyutlu bir eğitim ekosistemi inşa ettik" açıklamasını yaptı.

'GENÇLİĞE İNANAN LİDERLER, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRDİ'

Etkinlikte ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve bilim insanı Burcu Özsoy gibi kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaştı.

TercihFest 2025'in disiplinler arası öğrenme, kariyer planlaması ve değer odaklı eğitim vizyonuna katkı sağladığını belirten Yılmaz, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"Gençlere inanmak, Türkiye'ye yatırım yapmaktır. Onlara fırsat sunduğumuz her alan, geleceğin Türkiye'sine katkıdır."

Kaynak: DHA

Sivil Toplum, Etkinlik, İstanbul, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

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