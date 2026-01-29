Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü katkı: "100 Yazar 100 Yeni Eser" projesi ödül gecesi - Son Dakika
Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü katkı: "100 Yazar 100 Yeni Eser" projesi ödül gecesi

Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü katkı: "100 Yazar 100 Yeni Eser" projesi ödül gecesi
29.01.2026 13:03
Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türk edebiyatına yeni yazarlar ve kalıcı eserler kazandırmayı hedefleyen "100 Yazar 100 Yeni Eser" projesi ödül gecesi için geri sayım! T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve İstanbul Valiliği'nin himayelerinde "Türk Edebiyatının Yeni Yüzyılına Güçlü Katkı" vurgusuyla 6 Şubat 2026'da İstanbul'da düzenlenecek olan ödül gecesi ve kapanış programı edebiyat dünyasını bir araya getirecek.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve İstanbul Valiliği'nin himayelerinde hayata geçirilen "Edebiyatımızın Yeni Yüz Yılına Yüz Yeni Yazar" Projesi, Türkiye'nin kültürel ve edebi geleceğine yönelik önemli bir vizyon ortaya koyuyor. Üsküdar Üniversitesi'nin bilimsel danışmanlığında yürütülen proje, Çanakkale ve Trakya Eğitim Kültür Konfederasyonu'nun yürütücülüğünde ve İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları'nın uygulama desteğiyle gerçekleştiriliyor. Branding Türkiye'nin iletişim partneri olduğu ve 6 Şubat 2026'da gerçekleşecek olan 100 Yazar 100 Yeni Eser projesi ödül gecesi, ekosistem paydaşları tarafından desteklenirken; ödül töreninde akademi, edebiyat, sivil toplum ve kamu temsilcileri buluşacak.

TÜRK EDEBİYATININ YENİ YÜZYILINA GÜÇLÜ KATKI

"Edebiyatımızın Yeni Yüzyılına Yüz Yeni Yazar" projesi kapsamında genç ve üretken yazarlar tarafından kaleme alınan eserler, Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü bir başlangıç niteliği taşıyor. Bu eserlerin taçlandırılacağı "100 Yazar 100 Yeni Eser – Ödül Gecesi ve Kapanış Programı", 06 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul Üsküdar'da bulunan Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk edebiyatının yeni yüzyılına güçlü katkı: '100 Yazar 100 Yeni Eser' projesi ödül gecesi

Programda, projeye katkı sunan genç yazarlar ödüllendirilerek onurlandırılacak. Aynı zamanda edebiyatın toplumsal dönüşümdeki rolü, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında ortak bir vizyon paylaşılacak. Etkinlik, Türk edebiyatının yalnızca sanatsal değil, aynı zamanda toplumsal hafızayı güçlendiren bir değer olduğuna da dikkat çekecek.

Akademi, iş dünyası, edebiyat, medya, sivil toplum ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak olan ödül gecesi, edebiyatın birleştirici gücünü görünür kılmayı amaçlıyor. Programa; Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan ile İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi ev sahipliği yapacak.

EKOSİSTEM DESTEKLİYOR

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleri ve İstanbul Valiliği'nin himayelerinde hayata geçirilen "Edebiyatımızın Yeni Yüzyılına Yüz Yeni Yazar" projesinin bilimsel danışmanlığını Üsküdar Üniversitesi üstlendi. Çanakkale ve Trakya Eğitim Kültür Konfederasyonu'nun yürütücülüğünde ve İlim ve Fazilet Vakfı Eğitim Kurumları'nın uygulama desteğiyle gerçekleştirilecek olan "100 Yazar 100 Yeni Eser – Ödül Gecesi ve Kapanış Programı"nın İletişim Partneri Branding Türkiye olurken etkinliğin medya partnerleri Startup Gazetesi, SonDakika.com, Branding Haber, Haberler.com, Marketing Haber oldu. Zirvenin Destek Partnerleri ise Ayla Canlı Su, Prifa, Amorf Kitap, Reis Gıda ve Branding Line oldu.

PROGRAM DETAYLARI

Akademi, iş dünyası, edebiyat, medya, sivil toplum ve kamu temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak olan '100 Yazar 100 Yeni Eser – Ödül Gecesi ve Kapanış Programı'nın etkinlik detayları şöyle;

Tarih: 06 Şubat 2026, Cuma

Saat: 18.00 – 22.00

Mekan: Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi

Adres: Selami Ali Mah., Gazi Cd. No:22, Üsküdar/ İstanbul

Edebiyat, Eğitim

