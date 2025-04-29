Türkiye-Kazakistan Eğitim Toplantısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev, Türkiye-Kazakistan heyetleri arasında çevrim içi yapılan Eğitim Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'na katıldı.

İki ülke arasında 2022 yılında imzalanan Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması kapsamında Eğitimde Ortak Çalışma Grubu Toplantısı'nın ilki çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, Astana Eğitim Müşaviri Ömer İnan ve Almatı Eğitim Ataşesi Ayhan Korkmaz da katıldı. İki ülke arasında yapılan ve ileride yapılması planlanan iş birliklerinin görüşüldüğü toplantıda öncelikle Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev, İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Toplantıda konuşan Bakan Tekin, iki ülke arasındaki ortak köklü bağlara vurgu yaparak, "Karşılıklı istişare sonucunda her türlü iş birliğini yapmaya hazırız. Ben bireysel anlamda gönül coğrafyası dediğimiz Türk coğrafyası ile ilişkilerin geliştirilmesi için müsteşar olarak çalıştığım dönemde ve rektör olarak çalıştığım dönemde çok çaba sarf ettim. İnşallah birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Eğitim bakanlıklarının asli işi bu zaten. Dünya milletler camiasında dost ve kardeş olan ülkelerin bu kardeşliği pekiştirecek işler yapması eğitim bakanlıklarının işi. Biz Bakanlık olarak bu konuda iyi niyetimizi ve çalışmaların geliştirilmesi yönündeki çabamızı ortaya koyabiliriz. İki ülkenin Cumhurbaşkanları da bizi bu konuda teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, 55 ülkede 100 binin üzerinde öğrencisi olan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarının Kazakistan'da açılması konusunda verilen desteğin önemli olduğunu belirtti. Dünya genelinde geçerli olan ortak diploma programı üzerine kurgulanan TMV okullarının yer aldığı ülkelerdeki öğrencileri uluslararası rekabette çok güçlü yetiştirdiğini vurguladı. Ayrıca mesleki ve teknik eğitimde ciddi bir mesafe kat edildiğini belirten Bakan Tekin, bu kapsamda mevcut programların revize edildiğini söyledi.

'İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili olarak hızla gelişen dünyaya uyum sağlamak için öğretmen yetiştirme standartlarında da yeniliğe gidilmesi gerektiğini aktaran Bakan Tekin, "Öğretmenlerimizin mesleki yeterliliklerini artıracak bir süreç içine girdik. Bu konuda da tecrübelerimizi paylaşmaktan mutluluk duyarız. Karşılıklı olarak tecrübelerimizi paylaşırsak çok faydalı şeyler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Kardeş okul sayısının artmasının da iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendireceğini ifade eden Bakan Tekin, "İlişkilerimizi geliştirmek istiyoruz, bu net ama bunu yaparken de karşılıklı etkileşim içinde olmak istiyorum. Biz tecrübelerimizi, birikimlerimizi sizinle paylaşacağız; biz de sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MEB tarafından geçen yıl Eğitim Teknolojileri Zirvesi geleneği başlatıldığını aktaran Bakan Tekin, haziran ayında ikincisi yapılacak olan zirveye Kazakistan'ı davet ederek stant açmalarını ve tecrübelerini paylaşmalarını istedi.

'TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ'

Kazakistan Eğitim Bakanı Gani Beysembayev de Türkiye ile yapılan iş birliği nedeniyle mutluluk duyduklarını ifade etti. Ülkesinde hayata geçirilen eğitim gelişmelerini anlatan Beysembayev, Kazakistan'da son yıllarda okullarla ilgili altyapı çalışmalarına ağırlık verdiğini söyledi. Beysembayev, ayrıca kendi müfredatlarını gözden geçirerek uluslararası standartlara göre revize ettiklerini ifade etti. Bakan Tekin'i ekim ayında yapılacak olan iki büyük organizasyon için Kazakistan'a davet eden Beysembayev, "İlk defa uluslararası büyük çaplı bilim konferansı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Orada sizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. İkinci olarak da Türk dünyasının manevi başkenti olan Aktav şehrinde, Kazakistan'ın 2025 yılını 'Çalışma Meslekler Yılı' ilan etmesi kapsamında büyük bir organizasyon planlanıyoruz. Orada da sizi görmek ve ağırlamak istiyoruz" dedi.