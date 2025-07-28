Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu

ÜNİVERSİTE sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde yüz binlerce genç hayatlarının en önemli kararlarından birini vermeye hazırlanıyor. Gençlerin artık sadece bir bölümü değil, kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri eğitim ortamlarını seçmeleri gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, "Bugün üniversiteye başlayan bir öğrenci, mezun olduğunda çok farklı bir iş dünyasıyla karşılaşacak. Bu yüzden üniversiteler, öğrencilerine yalnızca mesleki bilgi değil, yaşam boyu işe yarayacak yetkinlikler kazandırmalı. Üniversite seçerken bugünün değil yarının ihtiyaçlarına göre karar verin" dedi.

Bugünlerde öğrencilerin hangi üniversite ve bölümün kendilerini değişen dünyaya en iyi şekilde hazırlayacağını araştırdığını kaydeden Prof. Dr. Karaaslan, "Bu soruya yalnızca 'iyi bir diploma' beklentisiyle değil, öğrencinin geleceğe ne kadar donanımlı hazırlanacağı bakış açısıyla yanıt aranmalı. Zira 21. yüzyılda üniversiteler yalnızca bilgi aktaran değil; gençleri eleştiren, üreten, iş birliği içinde çalışan ve dijital dünyada etkin bireyler olarak yetiştiren kurumlar olmak zorunda" dedi.

'YARATICILIKTAN ÖZ DİSİPLİNE BECERİLER FARK YARATACAK'

Üniversitelerde kazandırılması gereken yetkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu yetkinlikler, yalnızca akademik başarıyı değil; bireyin toplumsal ve mesleki yaşamda da güçlü bir şekilde var olmasını sağlayacak becerileri kapsıyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karaaslan, bu yetkinlikleri şöyle sıraladı:

"Eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi

"Yaratıcılık ve problem çözme yetkinliği

"Dijital okuryazarlık ve teknolojiyle etkili çalışma becerisi

"İletişim ve ekip çalışması becerileri

"Etik sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci

"Uyum ve değişime açıklık (esneklik)

"Kültürlerarası farkındalık ve küresel vatandaşlık bilinci

"Öğrenmeyi öğrenme becerisi

"Girişimcilik ve yenilikçilik anlayışı

"Zaman yönetimi ve öz disiplin"

'KALİTE ODAKLI ÜNİVERSİTELER YENİDEN YAPILANIYOR'

Prof. Dr. Karaaslan, "Bu yetkinlikler, hem hızla değişen iş dünyasında ayakta kalabilmek hem de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi küresel gündemlere katkı sunabilmek için her zamankinden daha kritik. Bu yetkinliklerin her biri, gençleri yalnızca bir mesleğe değil; çok yönlü, üretken ve fark yaratan bireyler olarak hayata hazırlamak için kritik önem taşıyor. Kalite odaklı üniversiteler artık müfredatlarını bu anlayışla yapılandırıyor, ders içeriklerini güncelliyor ve akademik kadrolarını buna göre şekillendiriyor. İyi bir üniversite, öğrencisine yalnızca bilgi vermekle kalmaz; ona düşünme becerisi, etik duruş, dijital farkındalık ve sorgulama refleksi kazandırır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karaaslan, yetkinlik temelli eğitim stratejisini benimseyen üniversitelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu anlayış doğrultusunda, yetkinlik temelli eğitimi benimseyen üniversitelerde proje tabanlı öğrenme, disiplinlerarası müfredatlar, sektör temsilcileriyle mentorluk programları, start-up destek merkezleri, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş öğrenme platformları ve uluslararası staj olanakları gibi uygulamalarla öğrenciler çok boyutlu gelişim fırsatlarıyla buluşturuluyor. Öğrenciler, karar aşamasında şu soruyu sormalı; 'Bu üniversite beni sadece mezun eder mi, yoksa aynı zamanda geliştirir mi? Dünyayı okuma, birlikte üretme ve kendimi ifade etme becerisi kazandırır mı?' Günümüz koşullarında üniversite seçimi, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten bir yatırım haline geliyor. Bu nedenle gençlerin bu süreçte yalnızca diplomaya değil; kendilerini geliştirecek, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve onları geleceğe hazırlayacak bir eğitime odaklanmaları büyük önem taşıyor."