Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu

Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu
28.07.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Karaaslan, üniversite seçiminde öğrencilerin yarının ihtiyaçlarını düşünmesi gerektiğini belirtti.

ÜNİVERSİTE sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Türkiye genelinde yüz binlerce genç hayatlarının en önemli kararlarından birini vermeye hazırlanıyor. Gençlerin artık sadece bir bölümü değil, kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri eğitim ortamlarını seçmeleri gerektiğini vurgulayan Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, "Bugün üniversiteye başlayan bir öğrenci, mezun olduğunda çok farklı bir iş dünyasıyla karşılaşacak. Bu yüzden üniversiteler, öğrencilerine yalnızca mesleki bilgi değil, yaşam boyu işe yarayacak yetkinlikler kazandırmalı. Üniversite seçerken bugünün değil yarının ihtiyaçlarına göre karar verin" dedi.

Bugünlerde öğrencilerin hangi üniversite ve bölümün kendilerini değişen dünyaya en iyi şekilde hazırlayacağını araştırdığını kaydeden Prof. Dr. Karaaslan, "Bu soruya yalnızca 'iyi bir diploma' beklentisiyle değil, öğrencinin geleceğe ne kadar donanımlı hazırlanacağı bakış açısıyla yanıt aranmalı. Zira 21. yüzyılda üniversiteler yalnızca bilgi aktaran değil; gençleri eleştiren, üreten, iş birliği içinde çalışan ve dijital dünyada etkin bireyler olarak yetiştiren kurumlar olmak zorunda" dedi.

'YARATICILIKTAN ÖZ DİSİPLİNE BECERİLER FARK YARATACAK'

Üniversitelerde kazandırılması gereken yetkinliklerin çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, "Bu yetkinlikler, yalnızca akademik başarıyı değil; bireyin toplumsal ve mesleki yaşamda da güçlü bir şekilde var olmasını sağlayacak becerileri kapsıyor" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Karaaslan, bu yetkinlikleri şöyle sıraladı:

"Eleştirel düşünme ve sorgulama becerisi

"Yaratıcılık ve problem çözme yetkinliği

"Dijital okuryazarlık ve teknolojiyle etkili çalışma becerisi

"İletişim ve ekip çalışması becerileri

"Etik sorumluluk ve sürdürülebilirlik bilinci

"Uyum ve değişime açıklık (esneklik)

"Kültürlerarası farkındalık ve küresel vatandaşlık bilinci

"Öğrenmeyi öğrenme becerisi

"Girişimcilik ve yenilikçilik anlayışı

"Zaman yönetimi ve öz disiplin"

'KALİTE ODAKLI ÜNİVERSİTELER YENİDEN YAPILANIYOR'

Prof. Dr. Karaaslan, "Bu yetkinlikler, hem hızla değişen iş dünyasında ayakta kalabilmek hem de dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi küresel gündemlere katkı sunabilmek için her zamankinden daha kritik. Bu yetkinliklerin her biri, gençleri yalnızca bir mesleğe değil; çok yönlü, üretken ve fark yaratan bireyler olarak hayata hazırlamak için kritik önem taşıyor. Kalite odaklı üniversiteler artık müfredatlarını bu anlayışla yapılandırıyor, ders içeriklerini güncelliyor ve akademik kadrolarını buna göre şekillendiriyor. İyi bir üniversite, öğrencisine yalnızca bilgi vermekle kalmaz; ona düşünme becerisi, etik duruş, dijital farkındalık ve sorgulama refleksi kazandırır" diye konuştu.

Prof. Dr. Karaaslan, yetkinlik temelli eğitim stratejisini benimseyen üniversitelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Bu anlayış doğrultusunda, yetkinlik temelli eğitimi benimseyen üniversitelerde proje tabanlı öğrenme, disiplinlerarası müfredatlar, sektör temsilcileriyle mentorluk programları, start-up destek merkezleri, yapay zeka ile kişiselleştirilmiş öğrenme platformları ve uluslararası staj olanakları gibi uygulamalarla öğrenciler çok boyutlu gelişim fırsatlarıyla buluşturuluyor. Öğrenciler, karar aşamasında şu soruyu sormalı; 'Bu üniversite beni sadece mezun eder mi, yoksa aynı zamanda geliştirir mi? Dünyayı okuma, birlikte üretme ve kendimi ifade etme becerisi kazandırır mı?' Günümüz koşullarında üniversite seçimi, yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeten bir yatırım haline geliyor. Bu nedenle gençlerin bu süreçte yalnızca diplomaya değil; kendilerini geliştirecek, potansiyellerini ortaya çıkaracak ve onları geleceğe hazırlayacak bir eğitime odaklanmaları büyük önem taşıyor."

Kaynak: DHA

Yeditepe Üniversitesi, Teknoloji, Eğitim, Rektör, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum Ailesiyle ateş hattının ortasında kalan kadın: Çocuklarım yanacak diye çok korktum
İznik Gölü’nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı İznik Gölü'nde bir dönem deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kaldı
Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Karpuz tarlası sahibi karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Yüzde 72’si ormanla kaplı Karabük’ün son hali yürek yakıyor Yüzde 72'si ormanla kaplı Karabük'ün son hali yürek yakıyor
Antalya turizmde tarihi rekor kırdı Antalya turizmde tarihi rekor kırdı
Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu Kayıp engelli gencin ahırda cansız bedeni bulundu
Bakan Yumaklı, Bursa’daki son durumu aktardı: Kestel’de yangın sürüyor Bakan Yumaklı, Bursa'daki son durumu aktardı: Kestel'de yangın sürüyor
Mourinho Ali Koç’u eleştirdi Tercüman o sözleri çevirmedi Mourinho Ali Koç'u eleştirdi! Tercüman o sözleri çevirmedi
5 katlı binada yangın dehşeti 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı 5 katlı binada yangın dehşeti! 3. kattan atlayan 2 kişi betona çakıldı
Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor Şantiyede toprak kayması: 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaşam mücadelesi veriyor
24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında 24 saatte 6 kişi daha açlıktan öldü, 7 aylık Salim bebeğin hayatı tehlike altında

09:28
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
09:12
Uçaklar peş peşe kalkıyor Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
Uçaklar peş peşe kalkıyor! Süper Lig devi 4 transfer birden yapıyor
08:25
Google’dan Kahramanmaraş depremi itirafı
Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
08:05
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
Orman yangınlarında son durum: 3 ilde 4 yangın sürüyor
00:08
’FETÖ’den ihraç edildi’ iddiası Bursa’daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı
14:55
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi’de hayat durma noktasına geldi
Tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı Silopi'de hayat durma noktasına geldi
14:55
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek yurt dışı dönüşü gözaltına alındı
14:46
West Hamlı Summerville, Mourinho’dan telefon bekliyor
West Hamlı Summerville, Mourinho'dan telefon bekliyor
14:20
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
Vahşet 17 yıl sonra gün yüzüne çıktı, babasını tüfekle öldürmüş
13:54
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
Numan Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Komisyonu ağustos başında çalışmalara başlayacak
13:49
Galatasaray’ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
Galatasaray'ın Osimhen için imza töreni planı belli oldu
13:23
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
13:14
Resmen açıklandı Galatasaray’da ayrılık
Resmen açıklandı! Galatasaray'da ayrılık
12:58
Erzurum’da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Erzurum'da 16 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2025 09:41:08. #7.11#
SON DAKİKA: Üniversite Seçiminde Gelecek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.