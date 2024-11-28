Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Eğitim

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

Geniş Video İzle

Van'da bulunan meslek lisesinde Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri, çok sayıda okul ve kuruma mobilya üretimi yapıyor. Hem kendi bütçelerine hem de okul bütçesine katkı sağlayan 7'si kız 15 öğrenci, yıllık yaklaşık 5 milyon lira ciro yapıyor.

28.11.2024 10:52  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın İpekyolu ilçesinde Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü öğrencileri kentteki ve Hakkari'deki okul ve kurumlara mobilya üretimi yapıyor.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

ADETA FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORLAR

7'si kız 15 öğrenciden oluşan ekip masa, sıra, dolap ve kütüphane raflarının yanı sıra çeşitli okullara tenis masası ve basketbol potası da üretti. Fabrika gibi üretim yapan meslek lisesi bu şekilde yılda 5 milyon lira ciro yaptı. Üretim yapan öğrencilere ise her ay iş yoğunluğuna göre ücret ödeniyor.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

"UYGULAMALI DERSLERE DAHA ÇOK AĞIRLIK VERİYORUZ"

Mobilya Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Hazım Öter, üç yıldır tüm okullara masa, sıra, dolap gibi ürünler ürettiklerini belirterek, "Bu okuldan mezun olan öğrencilerimiz usta öğreticilik belgeleri alabiliyorlar. Aldıkları belgelerle kendilerine iş yerleri de açabiliyorlar. Teorik eğitimin dışında uygulamalı derslere daha çok ağırlık veriyoruz." dedi.

Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor

"25 ANAOKULUNA MOBİLYA YAPTIK"

11 ve 12'nci sınıf öğrencilerden seçilen 15 öğrenciyle bu işi yaptıklarını söyleyen Öter, "Ders saati dışında ve hafta sonunda bu işleri yapıyoruz. Bu yıl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize verdiği sipariş listesine göre yaklaşık 25 anaokuluna idareci odalarıyla kütüphanelerinin masa, sandalye ve dolapların tümünü biz yaptık." diye konuştu.

"YILLIK CİROMUZ 5 MİLYON LİRA CİVARINDA"

Geçtiğimiz yıl Hakkari'de 55 okula tenis masası ürettiklerini ifade eden Öter, "55 okula da kütüphane yaptık. Van Büyükşehir ve İpekyolu Belediyelerinin bize verdiği işlere bağlı olarak okullara kütüphane yaptık. Geçen yıldan bu yana 220 okulu kütüphanesinin dolap, masa ve sandalyelerini ürettik. Yıllık ciromuz her yıl 5 milyon lira civarında. Okulumuz adeta fabrika gibi çalışıyor."

Van\'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor
Kaynak: DHA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Meslek Lisesi, Basketbol, İpekyolu, Hakkari, Ekonomi, Eğitim, Tenis, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cem Sakin:
    Tebrik ediyorum 4 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    İnşallah bunların sayısı giderek artar, bende meslek lisesi mezunuyum.Esas itibariyle okumuş işsiz sayısını bitirecek, doğu-güneydoğu da terörü tamamen yok edecek gelişmelerdir. 1 0 Yanıtla
  • Behzat null:
    Öğretmene de öğrencilere de helal olsun... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Van'daki bu meslek lisesi adeta fabrika gibi, ciroları 5 milyon lirayı buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.