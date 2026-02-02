Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İstanbul İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türkiyeli öğretmenler, maaş ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik nedeniyle greve çıktı. Yabancı öğretmenlere yaklaşık 300 bin TL, Türk öğretmenlere ise ortalama 65 bin TL maaş verildiği iddiası, tepkilerin odağı oldu.

YAĞMUR ALTINDA BASIN AÇIKLAMASI

Tez Koop İş Sendikası öncülüğünde okul önünde bir araya gelen öğretmenler, sağanak yağmur altında basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından öğretmenler halay çekti, lokma dağıttı.

"MESLEKİ ONURUMUZU SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Basın açıklamasını öğretmenler adına Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt yaptı. Grevin yalnızca bir maaş meselesi olmadığını vurgulayan Karakurt, "Bugün sadece ücret için değil, çiğnenen mesleki onurumuzu savunmak için buradayız. Yönetimin vurdumduymazlığına karşı artık söz bitmiştir, son sözü grev söyleyecektir" dedi.

KAYIT ÜCRETLERİ YÜZDE 300 ARTTI AMA...

Karakurt, sendikanın yaklaşık iki aydır çözüm için müzakere yürüttüğünü ancak okul yönetiminin 10 Aralık'tan bu yana masaya dönmediğini belirtti. Aynı ders yükü ve akademik sorumluluklara sahip olmalarına rağmen Türkiyeli öğretmenlerin, İtalyalı öğretmenlere kıyasla 6 kata varan oranda daha düşük ücret aldığını söyleyen Karakurt, okul ücretlerinin son dört yılda euro bazında yaklaşık yüzde 300 arttığını, buna karşın öğretmen maaşlarına yalnızca yüzde 30 civarında zam yapıldığını dile getirdi.

Öğretmenler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.