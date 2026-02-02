Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı - Son Dakika
Eğitim

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
02.02.2026 15:43
İstanbul İtalyan Lisesi'nde Türk öğretmenler, yabancı öğretmenlerle aralarındaki maaş ve statü farkı nedeniyle greve çıktı. ''Eşit işe eşit ücret'' talebiyle yapılan grevde, Türk öğretmenlerin yabancı meslektaşlarından yaklaşık 6 kat daha düşük maaş aldığı vurgulandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Özel İstanbul İtalyan Lisesi'nde görev yapan Türkiyeli öğretmenler, maaş ve çalışma koşullarındaki eşitsizlik nedeniyle greve çıktı. Yabancı öğretmenlere yaklaşık 300 bin TL, Türk öğretmenlere ise ortalama 65 bin TL maaş verildiği iddiası, tepkilerin odağı oldu.

YAĞMUR ALTINDA BASIN AÇIKLAMASI

Tez Koop İş Sendikası öncülüğünde okul önünde bir araya gelen öğretmenler, sağanak yağmur altında basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından öğretmenler halay çekti, lokma dağıttı.

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

"MESLEKİ ONURUMUZU SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"

Basın açıklamasını öğretmenler adına Tez Koop İş Sendikası İstanbul 5 No'lu Şube Başkanı Selahattin Karakurt yaptı. Grevin yalnızca bir maaş meselesi olmadığını vurgulayan Karakurt, "Bugün sadece ücret için değil, çiğnenen mesleki onurumuzu savunmak için buradayız. Yönetimin vurdumduymazlığına karşı artık söz bitmiştir, son sözü grev söyleyecektir" dedi.

KAYIT ÜCRETLERİ YÜZDE 300 ARTTI AMA...

Karakurt, sendikanın yaklaşık iki aydır çözüm için müzakere yürüttüğünü ancak okul yönetiminin 10 Aralık'tan bu yana masaya dönmediğini belirtti. Aynı ders yükü ve akademik sorumluluklara sahip olmalarına rağmen Türkiyeli öğretmenlerin, İtalyalı öğretmenlere kıyasla 6 kata varan oranda daha düşük ücret aldığını söyleyen Karakurt, okul ücretlerinin son dört yılda euro bazında yaklaşık yüzde 300 arttığını, buna karşın öğretmen maaşlarına yalnızca yüzde 30 civarında zam yapıldığını dile getirdi.

Öğretmenler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdürmekte kararlı olduklarını açıkladı.

Son Dakika Eğitim Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • egealp99 egealp99:
    Türkiyeli öğretmenler değil. TÜRK ÖĞRETMENLER OLARAK YAZSAYDINIZ. TÜRKİYELİ DİYE NİR TABİR YOK . 19 10 Yanıtla
    ünal yalçın ünal yalçın:
    Her yerde türk öğretmen yazmış. 1 yerde türkiyeli yazmış. Ona mı takıldın. 8 2
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Türkiyeli Öğretmenler doğru bir tabir, Toplumdan bahsederken Türkiyeli denir, öğretmenler içerisinde Türkü de var Kürdü de var Arap'ı da var lazı da var çerkezi'de var vs. insanları ayrımlaştırmayın, aralarına fitne sokmaya çalışmayın. 6 3
    Burak üstün Burak üstün:
    haydar Ali ne saçmalıyon sen ya ? Amerikada bir çok ırktan insan var Ama hepsi Amerikan kabul edilir bizdede Türk denilmeli 0 2
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Türk öğretmel ler değil CHP li öğretmenler olmasın? 1 0
    Haydar Ali Can Haydar Ali Can:
    Burak üstün sende saçmalamışsın.cahilliğine bağışlıyorum. kendi ağzınla itiraf ediyorsun Amerika'da çeşitli ırklar var fakat Amerikalı deniyor Türkiye'de de Türkiyeli denir. 15 yıl yurt dışında yaşadığım için uluslararası böyle geçer. 0 0
  • Mehmet Aytekin Mehmet Aytekin:
    yalan haber 0 26 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    sen yalanmı 5 0
  • aykut aykut:
    ayda 20 gün çalışıyosunuz senede 5 ay tatil yeter sabahtan akşama kadar alın teriyle çalışanlar napsın 11 12 Yanıtla
    Uuu bbb Uuu bbb:
    sende adam olsaydın 4 4
    Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    de'yi ayrı yazsaydın bari avil 2 0
    HARUN TAŞ HARUN TAŞ:
    Daha konuyu ve okuduğunu anlamıyorsun bir de yorum yapıyorsun. 0 0
    Mustafa Görmüş Mustafa Görmüş:
    A A yapsın bende emekçiyim.onlarda grev yapsı 0 0
  • 2252 2252:
    Yabancı futbolcu sallıyorum 1milyon $ alıyo yerlide 1milyon tl alıyo onun gibi 2 0 Yanıtla
  • n4ht7zb6w7 n4ht7zb6w7:
    bre vijdansızlar 28.000 alan asgari ücretli 20 bin alan emekli ne yapsın..Hükümeti protesto ediyoruz 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
