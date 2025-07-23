Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor

Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor
23.07.2025 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MESS ve İTÜ iş birliğiyle özel sektöre yönelik yapay zeka yüksek lisans programı hayata geçirildi.

TÜRKİYE Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı, başta MESS üyeleri olmak üzere özel sektördeki profesyonellere yapay zeka alanında uzmanlaşma imkanı sunuyor.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), yapay zeka teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek ve katılımcıların bu konudaki uzmanlıklarını artırmak amacıyla yeni bir eğitim hamlesi başlattığını duyurdu. Sanayide dijital dönüşümü hızlandırmak ve yapay zeka teknolojilerini üretim süreçlerine entegre etmek amacıyla, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğiyle hayata geçirilen yüksek lisans programı, Eylül ayında ilk öğrencilerini kabul edecek.

Hibrit eğitim modeliyle sunulacak program kapsamında, çevrimiçi derslerin yanı sıra İTÜ'de ve MESS'in teknoloji üssü MEXT'te yüz yüze eğitimler düzenlenecek. Ayrıca, MEXT ekosisteminde yer alan küresel teknoloji şirketlerinden uzman isimler de programa konuk konuşmacı olarak katkı sunacak. Katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra sanayiye özel senaryolar üzerinden uygulamalı eğitim alarak, yapay zekanın üretimdeki somut kullanım alanlarını deneyimleme fırsatı bulacak. Teknik uzmanlardan iş geliştirme profesyonellerine kadar geniş bir kitleye hitap eden program; 'Yapay Zeka Odağında Büyük Veri ve İş Analitiği' ile 'Yapay Zeka Çağında İşletme ve Teknoloji Yönetimi' olmak üzere iki ana içerikten oluşuyor.

Bu programın, aynı zamanda MESS'in liderliğini üstlendiği, İTÜ'nün de üyeleri arasında yer aldığı ve yapay zeka odağında çalışmalar yürüten AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu (Yapay Zeka Temalı Avrupa Dijital İnovasyon Merkezi) kapsamında devam eden iş birliğini bir üst seviyeye taşıdığı aktarıldı.

MESS olarak üretim ekosisteminin dijitalleşmesi ve yapay zekada öncü olduklarını belirten MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, programa ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Sanayimizin dönüşümünde teknoloji kadar, bu süreci yönetecek nitelikli insan kaynağının da kritik bir rolü olduğuna inanıyoruz. MESS olarak sanayimizin bugünkü ihtiyaçlarına çözüm sunmanın ötesinde, geleceği şekillendirecek yetkinlikleri kazandırmaya odaklanıyoruz. Bu yüksek lisans programı ile yalnızca destekleyici değil, yön gösterici bir rol üstleniyor, İTÜ gibi köklü bir kurumla birlikte bu alanda elimizi taşın altına koyuyoruz. Yapay zeka alanında güçlü bir akademik ve pratik altyapıya sahip bu programın, ülkemiz sanayisine uzun vadeli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin öğrencilerin doğrudan sanayiyle etkileşim kurabileceği bir ekosistem kurmayı hedeflediğinin altını çizerek hayata geçirilen iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"İTÜ olarak sorumluluk ve etki odaklı bir araştırma üniversitesi olma vizyonumuzla bilgiyi yalnızca üretmekle kalmayıp, sanayide uygulanabilir hale getirmeye de büyük önem veriyoruz. Teknolojiye yön veren bireyler yetiştirme hedefiyle İTÜ, özel sektörün güçlü temsilcileriyle yeni öğrenme modellerini uygulamaya koyuyor. MESS iş birliğiyle hayata geçen bu yüksek lisans programı, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlü bir örneğini oluşturuyor. Yapay zekayı üretimle buluşturmak, MEXT'in saha deneyimini güçlü akademik altyapımızla entegre etmek bizim için çok değerli."

Ülke sanayisinin ikiz dönüşümü için kuruluşundan bu yana saha ve ofis çalışanları dahil 32 binden fazla kişiye eğitim verdiklerini dile getiren MEXT Genel Müdürü Efe Erdem ise şunları söyledi:

"MEXT olarak beşinci yılımızda, 750'yi aşkın şirketle iş birliği yapmanın gururuyla, dijital, yeşil ve yapay zeka dönüşümü odağında ekosistemimizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu sene itibariyle, ekosistemimize yenilikçi çözümler ve eğitimler sağlamak için MEXT çatısı alında Yapay Zeka Merkezi'ni kurduk. Bu yapıyı, İTÜ gibi köklü bir kurumla iş birliği yaparak akademik seviyeye taşıyoruz. Bu program, bireysel gelişimin yanı sıra sanayimizin yapay zeka alanındaki yetkinliğini de sistemli biçimde güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, MESS'in koordinatörlüğünde yürütülen ve İTÜ'nün ortakları arasında yer aldığı AI EDIH Türkiye Konsorsiyumu ile Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına dahil olarak, AB ile yapay zeka projelerinde iş birliklerimizi derinleştirerek; teknoloji ekosistemimize uluslararası ölçekte katkı sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Dijital Dönüşüm, Hibrit Eğitim, Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80’in üzerine çıktı, destan yazıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz
Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz Açlıktan bebeğini kaybeden baba: Hepimiz öleceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti

11:06
Eurofighter anlaşması imzalandı İsrail ve Yunanistan şokta
Eurofighter anlaşması imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:14
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
Genç öğretmen, çalıştığı okuldan kovulma gerekçesine isyan etti: Geçinemediğim için bunu yaptım
08:16
İstanbul için ’’Çok tehlikeli’’ 48 saat başladı
İstanbul için ''Çok tehlikeli'' 48 saat başladı
23:26
Savcıların şifresiyle UYAP’a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
Savcıların şifresiyle UYAP'a girip FETÖ dosyalarını kapatan katibe 1190 yıl hapis talebi
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
16:02
Oktay Kaynarca’yı çileden çıkaran mesaj Dolandırıcıları ifşa etti
Oktay Kaynarca'yı çileden çıkaran mesaj! Dolandırıcıları ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 11:20:15. #7.12#
SON DAKİKA: Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.