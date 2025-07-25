YÖKDİL/2 Sınavına 97 Bin 530 Aday Başvurdu

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (2025-YÖKDİL/2) 27 Temmuz Pazar günü yapılacağını ve sınava 97 bin 530 adayın başvurduğunu duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YÖKDİL/2, 27 Temmuz Pazar günü yapılacak. YÖKDİL/2'ye 97 bin 530 aday başvurdu. 81 ilde gerçekleştirilecek uygulamada, 280 bina ve 4 bin 38 salon kullanılacak. 87 sınav merkezinde uygulanacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

'SINAVA 237 ENGELLİ ADAY KATILACAK'

Uygulanacak sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YÖKDİL/2; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sosyal Bilimler alanında Almanca'da 727, Arapça'da 2 bin 621, Fransızca'da 372, İngilizce'de 29 bin 967 aday sınava katılacak. Fen Bilimleri alanında İngilizce'de 25 bin 91, Sağlık Bilimleri alanında İngilizce'de 38 bin 752 aday sınava katılacak. Sınav; sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 680 aday bu haktan yararlandı. Sınava 237 engelli aday katılacak. Sınav günü emniyet personeli dahil 14 bin 413 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.

SONUÇLAR 15 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 15 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, lisansüstü eğitim ve yabancı dil hazırlık muafiyetinde sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl, öğretim elemanı kadroları ile doçentlik başvurularında ise sürekli geçerli olacak.