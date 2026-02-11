Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 Türk Lirası değerinde madeni para basıldığı iddiasını taşıyan görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellere ilişkin açıklama yapan Merkez, "10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir." ifadesini kullandı.
Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."
Son Dakika › Ekonomi › Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (10)