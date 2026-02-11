Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi - Son Dakika
Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

11.02.2026 06:51
Sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 TL değerindeki madeni para basıldığı iddiası kamuoyunda büyük tartışma yarattı. Söz konusu görsellerin gerçek olmadığına ilişkin açıklama yapan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve 10 Türk Lirası değerinde madeni para basıldığı iddiasını taşıyan görsellerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"GÖRSELLER GERÇEK DEĞİLDİR"

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsellere ilişkin açıklama yapan Merkez, "10 TL değerinde madeni para olduğu yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir." ifadesini kullandı.

"YAPAY ZEKA DESTEKLİ YANILTICI PAYLAŞIMLARA DİKKAT"

Tedavüle çıkarılmış 10 TL değerinde herhangi bir madeni para bulunmadığının altını çizen DMM, söz konusu görsellerin teknolojik araçlarla üretildiğine dikkati çekti. Vatandaşların resmi kaynaklara güvenmesi gerektiğini vurgulayan Merkez, açıklamada şu uyarıya yer verdi: "Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Aylin Atak Aylin Atak:
    nabız tepki yoklaması başlamış çok yakında çıkar kuruşun bile değeri vardı getirdikleri duruma bak içler acısı 80 35 Yanıtla
  • Ali Arat Ali Arat:
    yakında çıkar. 69 28 Yanıtla
  • 248612 248612:
    Daha öncede beş tl içinde demişlerdi bir sene sürmedi çıktı 48 19 Yanıtla
  • Murat kantarçeken Murat kantarçeken :
    Bazı arkadaşlar mevzuyu anlamamış sanırım konu burada çıkacak olan 10 tl değil hem bunda bi sıkıntı yok 20 tl bile çıkabilir konu burada paranın üzerindeki amblem İsrail bayrağının üzerindeki ile aynı olması biraz dikkat lütfen 36 7 Yanıtla
    Kozmik lemur Kozmik lemur:
    Ya bir bitmediniz arkadaş! İyi bakın o yıldıza: İsrail bayrağındaki yıldız 6 köşelidir. Bu ise 8 köşeli Selçuklu yıldızıdır. Selçuklu döneminde kullanılan, İslam mimarisini ve sanatını temsil eden bir semboldür. Her gördüğünüz yıldızı İsrail yıldızı sanmayı artık bırakın. 1 0
  • TTOPRAK 54 TTOPRAK 54:
    sosyal medya şeytandır 9 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
