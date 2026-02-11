Elden ele dolaşan görüntü! Tartışma alevlenince resmi açıklama geldi

Murat kantarçeken :

Bazı arkadaşlar mevzuyu anlamamış sanırım konu burada çıkacak olan 10 tl değil hem bunda bi sıkıntı yok 20 tl bile çıkabilir konu burada paranın üzerindeki amblem İsrail bayrağının üzerindeki ile aynı olması biraz dikkat lütfen

36 7 Yanıtla