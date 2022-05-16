10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni Alanya'yı tanıtacak - Son Dakika

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomenini Alanya'ya getirdi. Tanıtım çalışmaları çerçevesinde milyonlarca kişiye ulaşılması bekleniyor.

ALTAV katkılarıyla 17-20 Mayıs tarihleri arasında 10 ülkeden 15 sosyal medya fenomeni Alanya'da içerik üretecek. Rusya, Finlandiya, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Polonya ve Türkiye'den Alanya'ya gelecek olan fenomenler, uluslararası tanıtım çerçevesinde çeşitli etkinliklerde bulunacak ve sosyal medya hesaplarından paylaşım yapacaklar.

Alanya tanıtım çalışmalarını çeşitlendirerek sürdürdüklerini ve tanıtım alanında sosyal medyayı aktif kullandıklarını söyleyen ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Alanya'da ağırlayacağımız sosyal medya fenomenleri burada bir yandan Alanya'nın doğal ve kültürel alanlarını gezip görecekler bir yandan da gastronomi ve gece hayatı turlarına katılacaklar. Özellikle yöresel yemekler konularında ilgi çekici programlar hazırladık. Misafirlerimiz yaşam tarzı, tatil, güzellik, moda, şov, aile, literatür, fotoğrafçılık ve müzik temalarında içerik üreterek sosyal medya hesaplarında paylaşım yapacaklar" dedi. - ANTALYA