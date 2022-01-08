122 ülkeye, 344 bin ton fındık ihraç edildi

TÜRKİYE'de geçen yıl 122 ülkeye 344 bin 370 ton iç fındık ihracatı gerçekleştirilirken, 2 milyar 260 milyon 105 bin 304 döviz geliri sağlandı. 2021-2022 ihracat sezonunun 1 Eylül-31 Aralık 2021 döneminde ise 158 bin 465 ton iç fındık ihracatı karşılığında 981 milyon 190 bin 866 dolar fındık gelir elde edildi.

Karadeniz Fındık İhracatçıları Birliği (KFMİB) Yönetim Kurulu Üyesi Cem Şenocak, Türkiye'nin geçen yıl ihracat rekoru kırmasında İtalya'daki fındık rekoltesinin düşük olmasından kaynaklandığını açıkladı. Fındığın dünyada rekolte düşüşü yaşadığını belirten Şenocak, Türk fındık ihracatındaki rakamların bundan sonra düşmeyeceğini söyledi. Şenocak, "İhracatımız 2021 yılında tarihi bir rekor daha kırarak 2 milyar 260 milyon dolar ve 344 bin 370 ton iç fındık olarak gerçekleşti. Bunda üreticimizin, ihracatçımızın, sanayicimizin ve devletimizin birlikte çalışmalarının çok önemi var. Fındık, tarım ürünleri içerisinde çok önemli yeri olan, birinci sırada bir ürün. Bu destek hem ülkeye hem çiftçimize hem de bölgemize çok büyük katkılar sağlıyor. Bu rakamların oluşmasında özellikle İtalya'nın fındık rekoltesinin eksik olması önemlidir. İtalya'da bu yıl Türkiye'nin onda biri kadar fındık yok. Diğer dünya ülkelerinde de fındığın az olması bu seneki rakamların yükselmesindeki önemli bir kriterdir. Ben Türk fındık ihracatının bundan sonra çok düşmeyeceğine inanıyorum" diye konuştu.