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Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı - Son Dakika

Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı

23.12.2021 11:28

Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptıELAZIĞ Elazığ bir lisede öğrenci ve öğretmenler, korona virüs sürecinde salgınla mücadeleye destek vermek için kamu kurumlarının kullanımına yönelik 2 yılda 2 milyon cerrahi maske üretti.

Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı

ELAZIĞ Elazığ bir lisede öğrenci ve öğretmenler, korona virüs sürecinde salgınla mücadeleye destek vermek için kamu kurumlarının kullanımına yönelik 2 yılda 2 milyon cerrahi maske üretti. 400 bin lira ciro elden eden ve hedefleri 1 milyon liraya ulaşmak olan öğrenciler, aynı zamanda kendi ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Elazığ Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretimine başladı. İlk başlarda kendi çabaları ile günde ortalama 2 bin maske üreten öğrenciler, ardından Milli Eğitim Bakanlığın verdiği makine desteği ile üretimi 50 bine çıkardı. 2 yıl boyunca durmadan çalışan öğrenciler 2 milyon maske üreterek, kurumların ihtiyacını karşıladı ve 400 bin lira ciro elde etti. Çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren öğrencilerin hedefi ise 1 milyon lira ciro elde etmek. Atölye dersleri kapsamında gönüllü olarak maske üreterek hem çalışan hem de öğrenen öğrenciler, kendi ekonomilerine de katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Üretilen maskeler hakkında bilgi veren okulun Teknik Müdür Yardımcısı Murat Yavuz, "Pandeminin başında 2020 yılından beri okulumuzda cerrahi maske üretimi yapılıyor. Daha önce biraz basit düzeyde elle dikim yapılan bir makinemiz vardı. Günlük ortalama bin 500 - 2 bin civarında üretim yapabiliyorken bakanlığımızın bu yıl bize sunmuş olduğu maddi destekle günlük kapasitesi 50 bine çıktı. Yaklaşık 50 bin civarında üretim yapan bir makinemiz var. Burada öğrencilerimiz görev yapıyor. Bu öğrencilerimiz yüzde 99 gönüllülük esasına göre geliyor. Geri kalan kısmı da zaten arkadaşlarıyla beraber gelip çalışıyor ve paketleme yapıyor. İl Eğitim Müdürlüğümüz vasıtasıyla da Elazığ'daki bütün okullara, ilçeler de dahil olmak üzere gönderim yapıyoruz. İki yıllık süreçte tahmini olarak 400 bin civarında ciro elde ettiğimizi düşünüyorum. Yeni makineyle üretimimiz bu şekilde devam ederse bu ciroyu yıllık 1 milyon TL'yi aşacağını da tahmin edebiliyoruz. Öğrencilerimiz işe başladıkları zaman kendilerinin adapte olduktan sonra ister istemez bir bakıyorsunuz yardıma geliyor. Burada tabi ki öğrencilere küçükte olsa biz maddi katkı veriyoruz veya onlara kitaplar, hediyeler vererek de onlara motive edici çalışma prensibi yapmış durumdayız" diye konuştu.

Üretiminin yapıldığı maskelerin Elazığ'da ihtiyacı olan diğer okullara dağıtıldığını dile getiren öğrencilerden Esmagül Levent, "Bilişim teknoloji bölümündeyim. Buraya gönüllü olarak geldim. Burada çalışanların yarısı gönüllülerdir. Başka mesleklerden olanlarda burada gönüllü olarak çalışıyor. Burada maske yapıyoruz. Maskeler ilk önce makinede üretiliyor daha sonra bura arkadaşlarımız ellişer tane olmak üzere üst üste koyup paketliyor ve etiketliyor. Gruplarımız 4'er ve 2'erli halinde dağılıyor. Üretimi yapılan bu maskeler ihtiyacı olan okullara gönderiliyor" dedi.

Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı
Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı

Türk Lirası, Koronavirüs, Elazığ, ciro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Öğrenciler ve öğretmenleri 2 yılda 2 milyon maske üreterek 400 bin lira ciro yaptı - Son Dakika
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