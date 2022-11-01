Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi - Son Dakika
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Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi

01.11.2022 13:05

Togg'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız görerek yaptığı, "2022'de yolarda olsun bu sözlerimi yerim" paylaşımları yeniden gündem olan eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Cem Toker'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Toker, "Tanıtılan aracın, üretim bandını filan gazetecilere gösterdiler mi?" paylaşımında bulundu.

Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsündeki açılış töreninde ilk araç Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından üretim bandından indirildi.

2019 yılında Twitter'daki paylaşımlarında Togg'un seri üretime girip yollara çıkmasını imkansız gördüğünü belirten eski Liberal Parti Genel Başkanı Cem Toker, "2022'de yollarda olsun bu sözlerimi yerim" demişti. Togg'un banttan inmesi sonrası nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu olan Toker, dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı.

"ÜRETİM BANDINI GAZETECİLERE GÖSTERDİLER Mİ?"

Aracın üretim bandının gazetecilere gösterilip gösterilmediğini soran Toker, "Bir araba gördük de, madem seri üretime başlanmış, fabrikada yapılmış, o halde tanıtılan aracın, üretim bandını filan gazetecilere gösterdiler mi? Gören var mı? Mesela böyle Toyota, Mercedes üretim bandı gibi… Gören var mı?" ifadelerini kullandı.

İşte Toker'in o paylaşımı;

Yerli otomobil Togg'un banttan inmesi de Cem Toker'i tatmin etmedi

Toker, 2019 yılındaki paylaşımlarında şunları söylemişti:

"Yerli oto" denilen araç, 2022'de " Türkiye'de" seri ve yerli üretimle yollarda olsun: bu sözlerimi yer, buradan gelecek her türlü aşağılamayı, hakareti, alayı kabullenirim. Kendimizi ahmak yerine koydurmamızın da bir sınırı var arkadaş.

Ve bir arkadaşın yorumundan esinlenerek şeref sözü veriyorum: O yerli, milli dedikleri araç 2022de Türkiye'de seri üretimle yollarda görünsün TKP'ye üye olup "tek yol devrim" diye bağırıp, İstiklal'de gazete dağıtacağım.

Şeref sözü...

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Cem Toker, TOGG, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yerli otomobil Togg banttan indi! Bu gelişme de Cem Toker'i tatmin etmedi - Son Dakika
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