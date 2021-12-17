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2022 bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika

2022 bütçe görüşmelerinde son gün

17.12.2021 19:02
2022 bütçe görüşmelerinde son gün

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Partilerimiz farklı ama kaderimiz aynı, kaderimiz ortak. Ortada bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemekten muradımız ortak sıkıntımızı ortaya koymak ve birlikte çözüm aramaktır.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, "Partilerimiz farklı ama kaderimiz aynı, kaderimiz ortak. Ortada bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemekten muradımız ortak sıkıntımızı ortaya koymak ve birlikte çözüm aramaktır." ifadesini kullandı.

Kesici, TBMM Genel Kurulunda 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin tümü hakkında konuştu.

Türk ekonomisinin tarihinin en önemli günlerinden geçtiğini belirten Kesici, bütçenin "kadük" bir bütçe olduğunu ileri sürdü.

Kesici, bütçe sunulduğundaki dolar kuru ile şimdiki dolar kurunu mukayese ederek "İki ay önce bütçemiz 195 milyar dolardan 106 milyar dolara inmiştir. Bu artık bütçe falan değildir, bütçe olarak da kabul etmek mümkün değildir." dedi.

Bütçede önemli olanın kaynak tahsisi olduğuna işaret eden Kesici, "2022 bütçesinde faiz için konulan bir rakam var, 240 milyar lira. Aynı bütçede Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi var. Milli Eğitim Bakanlığımız demek 18 milyon öğrencimiz 1,2 milyon öğretmenimiz. Bunlara tahsis edilen rakam 189 milyar lira. Türkiye'nin tüm okullarında toplam 30 milyon öğrencisi var, 2 milyon civarında öğretim üyesi var. Bu 30 milyon insan bizim 50 yılımızı şekillendirecek. Bunlara tahsis ettiğimiz rakam 248 milyar lira." diye konuştu.

Tarıma desteklerin az olduğu eleştirisi

Kesici, iktidarın "tarımsal desteklemeye ayrılan payın milli gelirin yüzde 1'nin altında olamayacağı" yönünde kanuni düzenleme yaptığını belirterek milli gelirin yüzde 1'nin 78 milyar lira olduğunu ancak bu sene tarıma ayrılan payın 26 milyar lira olduğunu vurguladı.

Çiftçi ve besicinin küstürüldüğünü savunan Kesici, "Bunun sonucunda dünyanın bir ucu Avustralya'dan kırmızı et ithal ediyoruz. Öbür ucundan Brezilya, Arjantin'den beyaz et ithal ediyoruz. Kuzey Amerika'dan mısır, Yunanistan'dan pamuk, Bulgaristan'dan da saman ithal ediyoruz. Böyle bir Türkiye olamaz, böyle bir Türkiye bize yakışmaz." ifadesini kullandı.

Kesici, "Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor." diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştirerek "Bizim saman, pamuk, kırmızı et ithal edecek paramız yoktur. Neyle ettik? Borçla ettik." dedi.

Türkiye'nin 2022 bütçesinde belini kıranın 1 trilyon dolardan fazla dış ticaret açığı olduğuna dikkati çeken Kesici, "Bizim kazanmadığımız, bizim olmayan ama harcadığımız bir rakam var. 591 milyar dolar, bunun adı cari açık." bilgisini paylaştı.

Kesici, AK Parti iktidara geldiğinde kamu borcunun 87 milyar dolar olduğunu belirterek "Bunun şimdiki hali 207 milyar dolar. Biz 80 senede 87 milyar dış borç almışız, AK Parti 19 yılda buna 120 milyar dolar eklemiş. Türk özel sektörünün de borcu 45 milyar dolarken şimdi Türk özel sektörü de 200 milyar dolar eklemiş. Buna dayanılamaz." diye konuştu.

Bu noktaya gelinmesinin sebebini "hesap kitap bilmemek, plan program bilmemek, plan yapan kuruluşları kaldırmak" olarak gösteren Kesici, CHP Grubunun durumun bu noktaya gelmemesi için uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

"Türk devleti kayıtçıdır"

Kesici, konuşmasında "Merkez Bankasındaki 128 milyar doların nereye gittiğini" de sordu.

Türk devletlerinin kayıtçı olduğunu, Fatih Sultan Mehmet'in kahvaltıda yediklerinin kaydının bile Topkapı Sarayı'nda bulunduğunu hatırlatan Kesici sözlerini şöyle sürdürdü:

"128 milyar doları bilen var mı? Kim, 2 kişi Merkez Bankası Başkanı ile o tarihteki Hazine ve Maliye Bakanı'nın dışında bilen yoktur. Merkez Bankası Başkanı kısık bir sesle, '2017 protokolü var'. Sonradan öğrendik ki Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası arasında protokol imzalanmış. Bu protokol sanki çerçeve protokolü. Hazine ve Maliye Bakanı da sonra açıklama yaptı, '2019 yılında protokol yapılmıştı.' dedi. Bu çerçeve protokolünün dışında bir şey içi biraz daha dolu... Dananın kuyruğunun koptuğu şey 2019 protokolüdür."

Kesici, ekonomideki durumun kimseye memnuniyet verici bir şey olmadığını vurgulayarak "Partilerimiz farklı ama kaderimiz aynı, kaderimiz ortak. Ortada bir yanlış yapılıyorsa bunu söylemekten muradımız ortak sıkıntımızı ortaya koymak ve birlikte çözüm aramaktır. Bu yüce Mecliste bir yangın çıksa bu AK Parti'lilere şu kadar birim değer, CHP'lilere, MHP'lilere, İYİ Parti'ye, HDP'ye şu kadar değer diye bir şey yok. Hepimizi yakar yıkar." şeklinde konuştu.

"Bu kur artışı ekonomik sebeplerden dolayı değildir"

Türkiye'nin savrulduğunu savunan Kesici, "Mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne, yönetimine Türk milletinin güveni sıfırlanmıştır. Bu böyle gidemez. Bu kur artışı ekonomik sebeplerden dolayı değildir, bu sadece siyasete ve yönetime olan güvensizliktir. Bunu aşmanın tek bir yolu var. O zaman bir hakeme müracaat icap eder, bu hakem millettir, sandıktır. Sandıktan kimin çıkacağını bir tek Allah bilir. Anketlerle falan sandıktan çıkılmaz. Sandıktan siz de çıkarsınız, biz de çıkarız. Siz çıkarsanız yitirilmiş olan güveni, inançsızlığı, tamir etmiş olursunuz. Yeni bir 5 yıl güçlü kudretli bir 5 yıl olur. Türkiye için hayırlıdır veya biz çıkarız. Biz kimiz? CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'yız bugün itibarıyla. Önümüzdeki günler itibarıyla katılmalarını arzu ettiğimiz diğer partilerle birlikte Millet İttifakı'yız." değerlendirmesinde bulundu.

Kesici, sözlerinin sonunda CHP olarak bütçeye ret oyu vereceklerini belirterek, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2022 bütçe görüşmelerinde son gün - Son Dakika Ekonomi


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