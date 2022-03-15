2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı - Son Dakika
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2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı

15.03.2022 15:22
2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sabbağ, şubatta yabancılara yapılan konut satışlarında yüzde 54,9'luk artışla 4.591 adede ulaşıldığını, bu alanda tüm zamanların şubat ayı rekoru kırıldığını söyledi. Sabbağ, ocak-şubat döneminde yabancılara satılan her 100 konutun 11'ini Rusların aldığını söyledi.

Akzirve Satış Müdürü Hakan Sabbağ, Türkiye'den vatandaşları en çok konut alan üçüncü ülkenin Rusya olduğunu belirterek, ocak-şubat döneminde yabancılara satılan her 100 konutun 11'ini Rusların aldığını söyledi. Türkiye'de geçen ay yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 54,9 artarak 4.591 adede ulaştığını dile getiren Sabbağ, bu alanda tüm zamanların şubat ayı rekorunun kırıldığını belirtti.

Bundan önceki en yüksek şubat rakamının 4.005 adetle 2020 Şubat'ta görüldüğünü anımsatan Sabbağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancılara konut satışlarındaki güçlü artış ivmesi devam ediyor. İlk 2 aydaki artış, yıl sonu için hedeflediğimiz minimum 70 bin adetlik satış rakamına kolay bir şekilde ulaşılacağını gösteriyor. Küresel anlamda tüm olumsuzluklara rağmen Türk gayrimenkul sektörü yabancı yatırımcı çekmeye ve ülkeye döviz kazandırmaya devam ediyor. Yabancıların Türk ekonomisine güveni sürüyor."

"RUSLARIN İLK 2 AYDAKİ PAZAR PAYI ARTTI"

Hakan Sabbağ, ilk 2 ayda yabancılar tarafından alınan konut sayısının 8.873 olduğunu belirterek, en çok konutu İran ve Irak vatandaşlarının aldığını bildirdi. Rusların, uzun zamandır Türkiye'den en çok konut alan milletler sıralamasında üçüncü basamakta olduğunu dile getiren Sabbağ, "İlk 2 aydaki 8.873 adedin 988'i (yüzde 11,1) Ruslara satılmış. Yani ilk 2 ayda yabancılara satılan her 100 konuttan 11'i Ruslar almış" diye konuştu.

Sabbağ, ilk iki ayda Ruslar tarafından alınan konut sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,4 artış gösterdiğini, pazar paylarının artarak sürdüğünü söyledi. Batılı ülkeler tarafından yüksek gelirli Rus vatandaşlarına uygulanan ambargodan bahseden Sabbağ, bu nedenle önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yatırım yapan Rusya vatandaşı sayısının artmasını beklediklerini vurguladı.

"TOPKAPI'NIN DEĞERİ ARTIYOR"

Akzirve Satış Müdürü Sabbağ, gayrimenkul sektörünün başarılı geliştiricilerinden Akzirve'nin İstanbul'un en çok değerlenen ve en merkezi noktası Topkapı'da, çok özel bir projeye imza attıklarını söyledi.

Topkapı 29 projesinin ön satış döneminde yerli ve yabancı olmak üzere tüm yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını dile getiren Sabbağ, kişiye özel ödeme seçenekleri de sunduklarını bildirdi. Sabbağ, konuttan ticari ünitelere, sosyal donatı alanlarından AVM'lere ve sağlık kompleksine kadar farklı alanlarıyla dikkat çeken Topkapı 29'un E-5 üzerinde yer aldığını bildirdi. Topkapı 29'un ideal bir yerleşim ve tüm ihtiyaçlara cevap veren yepyeni bir ekosistem olarak tasarlandığını aktaran Sabbağ, ön satış fırsatını kaçırmak istemeyen yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını anlattı.


2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı
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Türkiye İstatistik Kurumu, Topkapı, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'nin ilk 2 ayında yabancılara satılan her 100 konuttan 11'ini Ruslar aldı - Son Dakika
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