2023'te Türkiye'de Turizm Tüketimi 2.37 Trilyon TL - Son Dakika
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Ekonomi

2023'te Türkiye'de Turizm Tüketimi 2.37 Trilyon TL

2023'te Türkiye'deki turizm tüketim değeri 2.37 trilyon TL, yurt içi arz içerisindeki payı %3.7.

31.12.2024 10:40
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Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023 yılında 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Turizm Uydu Hesabı verilerini paylaştı. Buna göre, Türkiye'deki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023 yılında 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu.

Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı 2023 yılında yüzde 4,7 oldu

Ülkemizde doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023 yılında 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 4,7 oldu.

Konaklama hizmetlerinin 2023 yılında yüzde 98,8'i turizm amaçlı yapıldı

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm istihdamı 2023 yılında yüzde 4,6 arttı

Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 998 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,2 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2023'te Türkiye'de Turizm Tüketimi 2.37 Trilyon TL - Son Dakika

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