2023'te Türkiye'de Turizm Tüketimi 2,37 Trilyon TL'ye Ulaştı

Ekonomi

TÜRKİYE'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri, 2023'te 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Turizm Uydu Hesabı istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2023 yılında 2 trilyon 374 milyar 645 milyon 920 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,7 oldu. Türkiye'de doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2023 yılında 1 trilyon 117 milyar 479 milyon 795 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 4,7 oldu.

KONAKLAMA HİZMETLERİNİN YÜZDE 98,8'İ TURİZM AMAÇLI YAPILDI

Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. Konaklama hizmetlerinin yüzde 98,8'i, yolcu taşımacılığı hizmetlerinin yüzde 59,3'ü, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artarak 998 bin kişi oldu. Turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 3,2 oldu.