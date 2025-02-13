2024 Aralık Cari Açık: 4,65 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Aralık Cari Açık: 4,65 Milyar Dolar

TCMB verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı Aralık 2024'te 4,65 milyar dolar açık verdi.

13.02.2025 11:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, 2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar ve krediler 26,2 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 14 milyar dolar, ticari krediler 5,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv artışı yaklaşık 500 milyon dolar oldu.

Aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 972 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 834 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşikler aralık ayında yurt dışında 234 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 255 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 342 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 297 milyon dolar ve 95 milyon dolar net satış, banka ihraçlarında 54 milyon dolar net alış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2 milyar 816 milyon dolar, 1 milyar 211 milyon dolar ve 315 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde ise bu ay 1 milyar 557 milyon dolar net azalış görüldü.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler (milyon dolar) şöyle:

2024 Aralık2024 Ocak-Aralık

I -CARİ İŞLEMLER HESABI-4.650-9.973

Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C)-4.763-10.045

Mal ve Hizmet Dengesi(A+B)-3.0955.734
A.DIŞ TİCARET DENGESİ-6.243-56.258

Toplam Mal İhracatı23.286257.507

Toplam Mal İthalatı29.529313.765
1.Genel Mal Ticareti (Ödemeler Dengesi Tanımlı)-4.612-42.839
1.1.İhracat22.916253.825
1.1.1.İhracat f.o.b.23.443261.853
1.1.2.Bavul Ticareti4301.929
1.1.3.Uyarlama: Diğer Mallar-957-9.957
1.2.İthalat27.528296.664
1.2.1.İthalat c.i.f.32.221344.019
1.2.2.Uyarlama: Navlun ve Sigorta-2.591-28.895
1.2.3.Uyarlama: Diğer Mallar-2.102-18.460
2.Net Transit Ticaret Geliri15201
3.Parasal Olmayan Altın-1.646-13.620

İhracat3553.481

İthalat2.00117.101
B.HİZMETLER DENGESİ3.14861.992

Gelir8.874115.249

Gider5.72653.257
1.Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri163824

Gelir172883

Gider959
2.Bakım ve Onarım Hizmetleri1551.577

Gelir2422.205

Gider87628
3.Taşımacılık1.45919.081

Gelir3.28339.875

Gider1.82420.794
3.1.Yolcu1.55820.845

Gelir1.64721.898

Gider891.053
3.2.Navlun-15-956

Gelir1.29313.751

Gider1.30814.707
3.3.Diğer-84-808

Gelir3434.226

Gider4275.034
4.Seyahat2.14248.953

Gelir2.86356.311

Gider7217.358
5.İnşaat93295

Gelir95312

Gider217
6.Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri-178-1.815

Gelir3292.925

Gider5074.740
7.Finansal Hizmetler1-142

Gelir68611

Gider67753
8.Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri-493-3.727

Gelir97536

Gider5904.263
9.Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri-113-142

Gelir6124.856

Gider7254.998
10.Diğer İş Hizmetleri3-1.688

Gelir1.0456.099

Gider1.0427.787
11.Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri-16-273

Gelir45334

Gider61607
12.Resmi Hizmetler-68-951

Gelir23302

Gider911.253
C.BİRİNCİL GELİR DENGESİ-1.668-15.779

Gelir1.0929.542

Gider2.76025.321
1.Ücret Ödemeleri-80-1.017

Gelir40509

Gider1201.526
2.Yatırım Geliri-1.588-14.762

Gelir1.0529.033

Gider2.64023.795
2.1.Doğrudan Yatırım-659-4.111

Gelir2892.114

Gider9486.225
2.2.Portföy Yatırımları-178-3.804

Gelir76533

Gider2544.337
2.3.Diğer Yatırımlar-751-6.847
2.3.1.Faiz Geliri6876.386
2.3.2.Faiz Gideri1.43813.233
2.3.2.1.Uzun Vade1.20610.128
2.3.2.1.1.Merkez Bankası0293
2.3.2.1.2.Genel Hükümet1991.144
2.3.2.1.3.Bankalar3753.111
2.3.2.1.4.Diğer Sektörler6325.580
2.3.2.2.Kısa Vade2323.105
D.İKİNCİL GELİR DENGESİ11372
1.Genel Hükümet19-176
2.Diğer Sektörler94248
2.1.Kişisel Transferler29473
2.1.1.İşçi Gelirleri7106
2.1.2.Diğer Kişisel Transferler22367
2.2.Diğer Transferler65-225
II -SERMAYE HESABI-9-126
1.Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar-9-126
III -FİNANS HESABI-4.602-22.795
1.Doğrudan Yatırımlar-1.138-4.661
1.1.Net Varlık Edinimi8346.596
1.1.1.Sermaye6745.496

Yatırım7116.580

Bilgi için: Gayrimenkul Edinimi2342.153

Tasfiye371.084
1.1.2.Diğer Sermaye (Net)1601.100
1.2.Net Yükümlülük Oluşumu1.97211.257
1.2.1.Sermaye1.2186.176

Yatırım1.2216.691

Tasfiye3515
1.2.2.Diğer Sermaye (Net)4992.256
1.2.3.Gayrimenkul (Net)2552.825
2.Portföy Yatırımları1.479-11.680
2.1.Net Varlık Edinimi8529.532
2.1.1.Genel Hükümet00
2.1.2.Bankalar7345
2.1.3.Diğer Sektörler7799.487
2.2.Net Yükümlülük Oluşumu-62721.212
2.2.1.Hisse Senetleri77-2.507
2.2.1.1.Bankalar114-947
2.2.1.2.Diğer Sektörler-37-1.560
2.2.2.Borç Senetleri-70423.719
2.2.2.1.Merkez Bankası00
2.2.2.2.Bankalar483.332
2.2.2.2.1.Yurt İçi-682
2.2.2.2.2.Yurt Dışı543.250
2.2.2.3.Genel Hükümet-63916.474
2.2.2.3.1.Yurt İçi-34216.024
2.2.2.3.2.Yurt Dışı-297450
2.2.2.4.Diğer Sektörler-1133.913
2.2.2.4.1.Yurt İçi-18271
2.2.2.4.2.Yurt Dışı-953.642
3.Diğer Yatırımlar-3.386-6.947
3.1.Efektif ve Mevduatlar1.62313.971
3.1.1.Net Varlık Edinimi1.15112.440
3.1.1.1.Bankalar1.1239.123
3.1.1.1.1.Yabancı Para1.3265.675
3.1.1.1.2.Türk Lirası-2033.448
3.1.1.2.Diğer Sektörler283.317
3.1.2.Net Yükümlülük Oluşumu-472-1.531
3.1.2.1.Merkez Bankası-1.375-11.866
3.1.2.1.1.Kısa Vade-1.375-11.866
3.1.2.1.2.Uzun Vade00
3.1.2.2.Bankalar90310.335
3.1.2.2.1.Yurt Dışı Bankalar2446.725
3.1.2.2.1.1Yabancı Para5122.565
3.1.2.2.1.2Türk Lirası-2684.160
3.1.2.2.2.Yurt Dışı Kişiler6593.610
3.2.Krediler-4.138-26.243
3.2.1.Net Varlık Edinimi2042.261
3.2.1.1.Merkez Bankası00
3.2.1.2.Bankalar2042.269
3.2.1.3.Genel Hükümet0-8
3.2.2.Net Yükümlülük Oluşumu4.34228.504
3.2.2.1.Merkez Bankası00
3.2.2.1.1.Uluslar. Para Fonu Kredileri00
3.2.2.1.1.1.Kullanım00
3.2.2.1.1.2.Geri Ödeme00
3.2.2.1.2.Kısa Vade00
3.2.2.1.3.Uzun Vade00
3.2.2.1.3.1.Kullanım00
3.2.2.1.3.2.Geri Ödeme00
3.2.2.2.Bankalar2.81624.956
3.2.2.2.1.Kısa Vade-38314.718
3.2.2.2.2.Uzun Vade3.19910.238
3.2.2.2.2.1.Kullanım7.01935.260
3.2.2.2.2.2.Geri Ödeme3.82025.022
3.2.2.3.Genel Hükümet315679
3.2.2.3.1.Uluslar. Para Fonu Kredileri00
3.2.2.3.1.1.Kullanım00
3.2.2.3.1.2.Geri Ödeme00
3.2.2.3.2.Kısa Vade00
3.2.2.3.3.Uzun Vade315679
3.2.2.3.3.1.Kullanım4822.620
3.2.2.3.3.2.Geri Ödeme1671.941
3.2.2.4.Diğer Sektörler1.2112.869
3.2.2.4.1.Kısa Vade-203501
3.2.2.4.2.Uzun Vade1.4142.368
3.2.2.4.2.1.Kullanım2.84116.173
3.2.2.4.2.2.Geri Ödeme1.42713.805
3.3.Ticari Krediler-8665.391
3.3.1.Net Varlık Edinimi2.3009.172
3.3.2.Net Yükümlülük Oluşumu3.1663.781
3.3.2.1.Kısa Vade3.1213.554
3.3.2.2.Uzun Vade45227
3.4.Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler-5-66
3.4.1.Net Varlık Edinimi023
3.4.1.1.Merkez Bankası00
3.4.1.2.Genel Hükümet023
3.4.1.3.Diğer Sektörler00
3.4.2.Net Yükümlülük Oluşumu589
3.4.2.1.Merkez Bankası181
3.4.2.2.Diğer Sektörler48
3.5.Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.)00
4.Rezerv Varlıklar-1.557493
4.1.Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar00
4.2.Resmi Rezervler-1.557493
4.2.1. Döviz Varlıkları-2.318-21.025
4.2.2.Menkul Kıymetler76121.518
IV -NET HATA VE NOKSAN57-12.696

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Aralık Cari Açık: 4,65 Milyar Dolar - Son Dakika

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