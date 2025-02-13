2024 Aralık Cari Açık: 4,65 Milyar Dolar

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2024'te cari işlemler hesabı 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi.

Buna göre, 2024 yılında cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,7 milyar dolar, net portföy yatırımları 11,7 milyar dolar ve krediler 26,2 milyar dolar katkı verirken, net efektif ve mevduatlar 14 milyar dolar, ticari krediler 5,4 milyar dolar negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası net rezerv artışı yaklaşık 500 milyon dolar oldu.

Aralıkta doğrudan yatırımlar kaynaklı 1 milyar 138 milyon dolar net giriş, portföy yatırımlarında ise 1 milyar 479 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye toplam doğrudan yatırımları 1 milyar 972 milyon dolar, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları da 834 milyon dolar arttı.

Yurt içi yerleşikler aralık ayında yurt dışında 234 milyon dolar gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşikler ise Türkiye'de 255 milyon dolar net gayrimenkul alımı yaptı.

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 77 milyon dolarlık net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 342 milyon dolarlık net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 297 milyon dolar ve 95 milyon dolar net satış, banka ihraçlarında 54 milyon dolar net alış gerçekleşti.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, diğer sektörler ve Genel Hükümet sırasıyla 2 milyar 816 milyon dolar, 1 milyar 211 milyon dolar ve 315 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Bankaların kredi kullanımlarındaki artış, 3 milyar 199 milyon dolar tutarındaki uzun vadeli kredilerden kaynaklandı. Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 512 milyon dolar net artış ve Türk lirası cinsinden 268 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 244 milyon dolar net artış kaydetti.

Resmi rezervlerde ise bu ay 1 milyar 557 milyon dolar net azalış görüldü.

Ödemeler dengesine ilişkin yıllık veriler (milyon dolar) şöyle:

2024 Aralık 2024 Ocak-Aralık I - CARİ İŞLEMLER HESABI -4.650 -9.973 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -4.763 -10.045 Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -3.095 5.734 A. DIŞ TİCARET DENGESİ -6.243 -56.258 Toplam Mal İhracatı 23.286 257.507 Toplam Mal İthalatı 29.529 313.765 1. Genel Mal Ticareti (Ödemeler Dengesi Tanımlı) -4.612 -42.839 1.1. İhracat 22.916 253.825 1.1.1. İhracat f.o.b. 23.443 261.853 1.1.2. Bavul Ticareti 430 1.929 1.1.3. Uyarlama: Diğer Mallar -957 -9.957 1.2. İthalat 27.528 296.664 1.2.1. İthalat c.i.f. 32.221 344.019 1.2.2. Uyarlama: Navlun ve Sigorta -2.591 -28.895 1.2.3. Uyarlama: Diğer Mallar -2.102 -18.460 2. Net Transit Ticaret Geliri 15 201 3. Parasal Olmayan Altın -1.646 -13.620 İhracat 355 3.481 İthalat 2.001 17.101 B. HİZMETLER DENGESİ 3.148 61.992 Gelir 8.874 115.249 Gider 5.726 53.257 1. Başkasına ait Fiziksel Girdiler için İmalat Hizmetleri 163 824 Gelir 172 883 Gider 9 59 2. Bakım ve Onarım Hizmetleri 155 1.577 Gelir 242 2.205 Gider 87 628 3. Taşımacılık 1.459 19.081 Gelir 3.283 39.875 Gider 1.824 20.794 3.1. Yolcu 1.558 20.845 Gelir 1.647 21.898 Gider 89 1.053 3.2. Navlun -15 -956 Gelir 1.293 13.751 Gider 1.308 14.707 3.3. Diğer -84 -808 Gelir 343 4.226 Gider 427 5.034 4. Seyahat 2.142 48.953 Gelir 2.863 56.311 Gider 721 7.358 5. İnşaat 93 295 Gelir 95 312 Gider 2 17 6. Sigorta ve Emeklilik Hizmetleri -178 -1.815 Gelir 329 2.925 Gider 507 4.740 7. Finansal Hizmetler 1 -142 Gelir 68 611 Gider 67 753 8. Fikri Mülkiyet Hakları Kullanım Ücretleri -493 -3.727 Gelir 97 536 Gider 590 4.263 9. Telekomünikasyon, Bilgisayar ve Bilgi Hizmetleri -113 -142 Gelir 612 4.856 Gider 725 4.998 10. Diğer İş Hizmetleri 3 -1.688 Gelir 1.045 6.099 Gider 1.042 7.787 11. Kişisel, Kültürel ve Eğlence Hizmetleri -16 -273 Gelir 45 334 Gider 61 607 12. Resmi Hizmetler -68 -951 Gelir 23 302 Gider 91 1.253 C. BİRİNCİL GELİR DENGESİ -1.668 -15.779 Gelir 1.092 9.542 Gider 2.760 25.321 1. Ücret Ödemeleri -80 -1.017 Gelir 40 509 Gider 120 1.526 2. Yatırım Geliri -1.588 -14.762 Gelir 1.052 9.033 Gider 2.640 23.795 2.1. Doğrudan Yatırım -659 -4.111 Gelir 289 2.114 Gider 948 6.225 2.2. Portföy Yatırımları -178 -3.804 Gelir 76 533 Gider 254 4.337 2.3. Diğer Yatırımlar -751 -6.847 2.3.1. Faiz Geliri 687 6.386 2.3.2. Faiz Gideri 1.438 13.233 2.3.2.1. Uzun Vade 1.206 10.128 2.3.2.1.1. Merkez Bankası 0 293 2.3.2.1.2. Genel Hükümet 199 1.144 2.3.2.1.3. Bankalar 375 3.111 2.3.2.1.4. Diğer Sektörler 632 5.580 2.3.2.2. Kısa Vade 232 3.105 D. İKİNCİL GELİR DENGESİ 113 72 1. Genel Hükümet 19 -176 2. Diğer Sektörler 94 248 2.1. Kişisel Transferler 29 473 2.1.1. İşçi Gelirleri 7 106 2.1.2. Diğer Kişisel Transferler 22 367 2.2. Diğer Transferler 65 -225 II - SERMAYE HESABI -9 -126 1. Üretilmeyen ve Finansal Olmayan Varlıklar -9 -126 III - FİNANS HESABI -4.602 -22.795 1. Doğrudan Yatırımlar -1.138 -4.661 1.1. Net Varlık Edinimi 834 6.596 1.1.1. Sermaye 674 5.496 Yatırım 711 6.580 Bilgi için: Gayrimenkul Edinimi 234 2.153 Tasfiye 37 1.084 1.1.2. Diğer Sermaye (Net) 160 1.100 1.2. Net Yükümlülük Oluşumu 1.972 11.257 1.2.1. Sermaye 1.218 6.176 Yatırım 1.221 6.691 Tasfiye 3 515 1.2.2. Diğer Sermaye (Net) 499 2.256 1.2.3. Gayrimenkul (Net) 255 2.825 2. Portföy Yatırımları 1.479 -11.680 2.1. Net Varlık Edinimi 852 9.532 2.1.1. Genel Hükümet 0 0 2.1.2. Bankalar 73 45 2.1.3. Diğer Sektörler 779 9.487 2.2. Net Yükümlülük Oluşumu -627 21.212 2.2.1. Hisse Senetleri 77 -2.507 2.2.1.1. Bankalar 114 -947 2.2.1.2. Diğer Sektörler -37 -1.560 2.2.2. Borç Senetleri -704 23.719 2.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 2.2.2.2. Bankalar 48 3.332 2.2.2.2.1. Yurt İçi -6 82 2.2.2.2.2. Yurt Dışı 54 3.250 2.2.2.3. Genel Hükümet -639 16.474 2.2.2.3.1. Yurt İçi -342 16.024 2.2.2.3.2. Yurt Dışı -297 450 2.2.2.4. Diğer Sektörler -113 3.913 2.2.2.4.1. Yurt İçi -18 271 2.2.2.4.2. Yurt Dışı -95 3.642 3. Diğer Yatırımlar -3.386 -6.947 3.1. Efektif ve Mevduatlar 1.623 13.971 3.1.1. Net Varlık Edinimi 1.151 12.440 3.1.1.1. Bankalar 1.123 9.123 3.1.1.1.1. Yabancı Para 1.326 5.675 3.1.1.1.2. Türk Lirası -203 3.448 3.1.1.2. Diğer Sektörler 28 3.317 3.1.2. Net Yükümlülük Oluşumu -472 -1.531 3.1.2.1. Merkez Bankası -1.375 -11.866 3.1.2.1.1. Kısa Vade -1.375 -11.866 3.1.2.1.2. Uzun Vade 0 0 3.1.2.2. Bankalar 903 10.335 3.1.2.2.1. Yurt Dışı Bankalar 244 6.725 3.1.2.2.1.1 Yabancı Para 512 2.565 3.1.2.2.1.2 Türk Lirası -268 4.160 3.1.2.2.2. Yurt Dışı Kişiler 659 3.610 3.2. Krediler -4.138 -26.243 3.2.1. Net Varlık Edinimi 204 2.261 3.2.1.1. Merkez Bankası 0 0 3.2.1.2. Bankalar 204 2.269 3.2.1.3. Genel Hükümet 0 -8 3.2.2. Net Yükümlülük Oluşumu 4.342 28.504 3.2.2.1. Merkez Bankası 0 0 3.2.2.1.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 3.2.2.1.1.1. Kullanım 0 0 3.2.2.1.1.2. Geri Ödeme 0 0 3.2.2.1.2. Kısa Vade 0 0 3.2.2.1.3. Uzun Vade 0 0 3.2.2.1.3.1. Kullanım 0 0 3.2.2.1.3.2. Geri Ödeme 0 0 3.2.2.2. Bankalar 2.816 24.956 3.2.2.2.1. Kısa Vade -383 14.718 3.2.2.2.2. Uzun Vade 3.199 10.238 3.2.2.2.2.1. Kullanım 7.019 35.260 3.2.2.2.2.2. Geri Ödeme 3.820 25.022 3.2.2.3. Genel Hükümet 315 679 3.2.2.3.1. Uluslar. Para Fonu Kredileri 0 0 3.2.2.3.1.1. Kullanım 0 0 3.2.2.3.1.2. Geri Ödeme 0 0 3.2.2.3.2. Kısa Vade 0 0 3.2.2.3.3. Uzun Vade 315 679 3.2.2.3.3.1. Kullanım 482 2.620 3.2.2.3.3.2. Geri Ödeme 167 1.941 3.2.2.4. Diğer Sektörler 1.211 2.869 3.2.2.4.1. Kısa Vade -203 501 3.2.2.4.2. Uzun Vade 1.414 2.368 3.2.2.4.2.1. Kullanım 2.841 16.173 3.2.2.4.2.2. Geri Ödeme 1.427 13.805 3.3. Ticari Krediler -866 5.391 3.3.1. Net Varlık Edinimi 2.300 9.172 3.3.2. Net Yükümlülük Oluşumu 3.166 3.781 3.3.2.1. Kısa Vade 3.121 3.554 3.3.2.2. Uzun Vade 45 227 3.4. Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -5 -66 3.4.1. Net Varlık Edinimi 0 23 3.4.1.1. Merkez Bankası 0 0 3.4.1.2. Genel Hükümet 0 23 3.4.1.3. Diğer Sektörler 0 0 3.4.2. Net Yükümlülük Oluşumu 5 89 3.4.2.1. Merkez Bankası 1 81 3.4.2.2. Diğer Sektörler 4 8 3.5. Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 4. Rezerv Varlıklar -1.557 493 4.1. Uluslararası Para Fonu Nezd. Varlıklar 0 0 4.2. Resmi Rezervler -1.557 493 4.2.1. Döviz Varlıkları -2.318 -21.025 4.2.2. Menkul Kıymetler 761 21.518 IV - NET HATA VE NOKSAN 57 -12.696 (Bitti)

Kaynak: AA