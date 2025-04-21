2024 Hedeflerine Ulaşıldı - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Hedeflerine Ulaşıldı

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, bakım ve yatırım çalışmaları ile 2024 hedeflerine başarıyla ulaştı.

21.04.2025 12:53
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Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Başkent EDAŞ, 2024 boyunca hizmet bölgelerinde yürütülen kapsamlı bakım, onarım ve yatırım çalışmalarıyla hedeflere başarıyla ulaşıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefiyle çalışmalar yürüten Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, hizmet verdikleri illerde bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini sürdürüyor.

Toroslar EDAŞ, Mersin'de 12 bin 503 trafo ve 44 bin 77 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yürüttü. Ayrıca, dijital dönüşüm ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren şirket, daha aydınlık bir kent hedefi doğrultusunda, mevsimsel ve coğrafi şartların olumsuz etkilerini en aza indirmek için Akdeniz, Mezitli, Yenişehir, Toroslar, Anamur, Aydıncık, Bozyazı, Silifke, Tarsus, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar ve Mut ilçelerinde toplamda 15 bin 587 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı.

Aynı dönemde, 49 pano, 411 trafo ve 575 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi ve 2 bin 750 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Müşterilere kesintisiz enerji sağlanması amacıyla 509 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 6 bin 12 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan şirket, 498 yeni elektrik panosu ve 192 trafo merkezi kurarak altyapıyı güçlendirdi.

Başkent EDAŞ

Başkent EDAŞ, Ankara'da hizmet verdiği 21 bin 997 trafo ve 68 bin 167 kilometrelik enerji hattında sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlamak için bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarına devam edildiğini aktardı.

Bu kapsamda, geçen yıl Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Şereflikoçhisar ve Sincan ilçelerinde toplam 11 bin 984 aydınlatma armatürünün bakımı ile 552 pano, 129 trafo ve 1247 dağıtım merkezinin bakımı yapıldı. Aynı dönemde 8 bin 347 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Müşterilere kesintisiz enerji sağlanması amacıyla 1074 kilometrelik yeni kablo döşeme ve 4 bin 727 yeni aydınlatma armatürünün montajını tamamlayan şirket, 860 yeni elektrik panosu ve 299 trafo merkezi kurarak altyapıyı güçlendirdi.

Başkent EDAŞ, Kastamonu'nun Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde toplam 7 bin 382 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı, 77 pano, 138 trafo ve 79 dağıtım merkezinin bakımını yaptı. Ayrıca, 3 bin 221 kilometrelik enerji hattı elden geçirildi.

Çalışmalarıyla Kastamonu'nun merkezinde, dağlık ve yoğun ormanlık bölgelere yayılan ilçelerinde enerji altyapısını daha dayanıklı hale getiren şirket, bölgede 61 kilometrelik yeni enerji kablosu döşeyerek altyapıyı yenilerken 939 yeni aydınlatma armatürüyle kent genelinde daha güvenli ve aydınlık yaşam alanları oluşturdu. Şirket, 68 yeni elektrik panosu ve 27 yeni trafo merkezi kurarak özellikle kış aylarında yaşanabilecek enerji kesintilerine karşı önlemlerini güçlendirdi.

Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ, tüm bu bakım, onarım ve yatırım çalışmaları sayesinde 2024'te belirlenen hedeflere başarıyla ulaşıldığını kaydetti.

Teknoloji odaklı çözümlerle daha verimli enerji yönetimi sağlandı

Açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ 2024'te de teknolojiyi operasyonel süreçlere entegre ederek verimliliği artırdı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri tarafından hayata geçirilen Afet ve Acil Durum Haberleşme Telsiz Sistemi Projesi kapsamında kurulan Mobil Haberleşme ve Şarj İstasyonları, kriz anlarında kesintisiz iletişim sağlayarak afet yönetimine önemli katkılar sunuyor.

Ayrıca, ChatVolt uygulamasıyla müşterilere anlık mesajlaşma yoluyla daha hızlı ve etkili destek sunularak dijital müşteri hizmetleri yaygınlaştırılıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Hedeflerine Ulaşıldı - Son Dakika

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