2024'teki Harcama Eğilimleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2024'teki Harcama Eğilimleri Açıklandı

Pluxee, harcama alışkanlıklarını analiz ederek 2024'ün tüketim trendlerini yayımladı.

31.12.2024 10:46
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Pluxee Türkiye, çalışanların harcama alışkanlıklarını analiz ederek 2024'ün eğilimlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pluxee'nin çalışanların harcama alışkanlıkları üzerine gerçekleştirdiği çalışma, kullanıcılarının kampanya ve yeme-içme tercihlerine yönelik verileri ortaya koydu.

Kullanıcı alışkanlıklarına dair farklı başlıkların analiz edildiği çalışmaya göre, Türkiye genelinde kişi başı ortalama harcama tutarı yüzde 82 arttı. Derbi maçlarının olduğu günlerde ise yemek tercihlerinin galibi kebap oldu.

Öte yandan, Pluxee Plus kampanyalarından yararlanma oranı 10 kat artarken son iki yılda çevrim içi ödemeyi tercih eden tüketici sayısı yaklaşık 3 kat arttı.

Türkiye'de çalışanlar 2024'te hafta içi ya da hafta sonu fark etmeksizin en çok hazır yemek (fast food) tüketmeyi tercih etti. Bu kategoride kişi başı ortalama harcama tutarı ise 237 lira oldu.

Sektör kırılımlarının yer aldığı analize göre, eğlence sektörü en sık fast food ürünlerini tercih eden sektör olarak öne çıktı.

İnşaat sektörünün tercihi lokantalardan yana olurken perakende sektörü ise en çok kebap ve fast food tüketmeyi tercih etti.

Ortalama en pahalı yemek İzmir Buca'da

Pluxee kullanıcılarının yaptıkları harcamalara göre İzmir'de ortalama 283 lira yemek tutarıyla Buca, en yüksek bütçeyle yemek yenen ilçe olarak öne çıktı. İzmir'de en uygun fiyatlı yemek 101 lirayla Alsancak'ta olurken, şehirde en çok yemek ise Konak'ta yendi.

Kadıköy, ortalama 280 lira harcamayla İstanbul'daki en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe oldu. Kadıköy'de ortalama harcama, geçen yıl 141 lirayken 2024'te bu oran yaklaşık 2 kat artışla 280 lira olarak gerçekleşti.

İstanbul'da en uygun fiyatlı yemek yenen semt ise 2023'e kıyasla yüzde 117 artarak 175 lirayla Bağcılar oldu. İstanbul'da en çok yemek Şişli'de yendi.

Ankara'da en yüksek bütçeli yemek yenen ilçe ortalama 263 lirayla geçen yıla göre yüzde 110 fiyat artışla Yenimahalle oldu. En uygun fiyatlı yemek 197 lirayla Akyurt, şehirde en çok yemek ise Çankaya'da yendi.

Salgın döneminde öğle yemeği harcamaları 13.00 ve 14.00 arası yapılırken ofislere dönüşün artmasıyla birlikte öğle yemek saatleri eski düzene dönerek 12.00-13.00 arasına kaydı.

Kampanyalardan yararlanma oranı 10 kat arttı

Pluxee kullanıcılarının giyimden eğlenceye, e-ticaretten sağlıklı yaşama kadar birçok farklı kategoride özel teklifler sunan Pluxee Plus kampanyalarından yararlanma oranı 10 kat arttı.

2024'te, kullanıcıların Pluxee Plus kampanya tercihlerinin yüzde 39'u gıda, yüzde 19'u e-ticaret, yüzde 18'i ise sağlık kategorisinden yana oldu.

Dijitalleşme odağı çalışanlar tarafında da karşılık buldu. Son iki yılda çevrim içi ödemeyi tercih eden tüketici sayısında 2,6 kat artış görülürken, çevrim içi sipariş alan üye iş yeri sayısında ise 3 kat artış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 2024'teki Harcama Eğilimleri Açıklandı - Son Dakika

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