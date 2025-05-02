2025 Kooperatifler Yılı İçin Destek Programı

Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü kooperatif destek programını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Şanlıurfa Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliği ile yapılan toplantıda Ticaret Bakanlığının "Kooperatif Destek Programı" hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kooperatif Destek Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve ekonomiye kazandırılması hedeflendiği belirtildi. Kooperatif ve üst kuruluşlarının sunacakları proje başvurularında hibeye esas olan proje tutarı azami sınırı mal alımlarında bir mil Türk Lirasını, hizmet alımlarında 150 bin Türk Lirasını, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 266 bin 400 Türk Lirasını, iki personel için toplam 532 bin 800 Türk Lirasını geçmeyeceği ifade edildi.

Hibeye esas proje tutarlarının yüzde 100'üne kadarı Ticaret Bakanlığınca karşılanacağı açıklandı. Son başvuru tarihinin 30 Mayıs 2025 olan Kooperatif Destek Programının başvuru süreci ile ilgili daha fazla bilgi almak için Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğüne başvurulması gerektiği bilgisine yer verildi. - ŞANLIURFA