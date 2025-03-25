2025 Mart Güven Endeksleri Açıklandı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), 2025 yılı Mart ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri' istatistiklerine göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

TÜİK, 2025 yılı Mart ayına ilişkin 'Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.