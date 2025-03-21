2025\'te Kurulan Şirket Sayısı Düştü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025'in Ocak ve Şubat aylarında kurulan şirket sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,1 azaldığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Şubat ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. 2025'in ilk 2 ayında, 2024'ün ilk 2 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,1 kurulan kooperatif sayısı yüzde 25 azalmış olup, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,8 oranında arttı. 2025'ün ilk 2 ayında, 2024'ün ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 1,2 artmış olup kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 10,9 azalış oldu. Kapanan kooperatif sayısında ise değişiklik olmadı.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 azalış oldu

Şubat 2025'te, Şubat 2024'e göre kurulan şirket sayısı yüzde 8,7 kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,7 oranında azalmış olup kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 7,7 oranında arttı. Şubat 2025'te, kapanan şirket sayısı 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 11,8, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 29,6, kapanan kooperatif sayısı ise yüzde 9,6 oranında azaldı.

Şubat 2025'te kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 17,3 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 14 oranında azalmış olup kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,2 oranında arttı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 12 kapanan kooperatif sayısında yüzde 42,7 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 38 oranında azalış oldu.

Şubat 2025'te 81 ilde şirket kuruluşu gerçekleşmiştir.

Şubat 2025'te kurulan toplam 9 bin 315 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ü limited şirket, yüzde 10,7'si anonim şirket, yüzde 2'si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,9'u İstanbul, yüzde 11,4'ü Ankara, yüzde 6,8'i İzmir'de kuruldu. Şubat ayında ise 81 ilin tamamında şirket kuruluşu gerçekleşti.

Öte yandan, 2025 yılında toplam 20 bin 157 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 18 bin 9'u limited şirket, toplam sermayenin yüzde 56,8'ini, 2 bin 154 anonim şirket ise yüzde 43,1'ini oluşturmakta. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 59,2 oranında arttı. - ANKARA