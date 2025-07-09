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Ekonomi

2025 Turizm Sezonu Endişeleri

2025 Turizm Sezonu Endişeleri
09.07.2025 16:17
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Hamit Kuk, Türkiye'nin 2025 yaz turizminde doluluk oranlarının düşük kaldığını ve risklere dikkat çekti.

Turizmci Hamit Kuk, 2025 yaz sezonunun rakip ülkelere kıyasla Türkiye için zayıf geçtiğini belirterek, "Şu an Temmuz ayındayız ve bütün otellerin dolu olması gerekirdi ama yüzde 70-80 doluluklarda kaldık" dedi.

Turizmci Hamit Kuk, 2025 turizm sezonuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, rakip ülkeler İspanya, Yunanistan ve Mısır'ın turist sayılarında artış yakaladığına dikkat çekerek, Türkiye'nin aynı performansı gösteremediğini ifade etti. Kuk, "İlk 6 aylık istatistiklere baktığımızda 2024 rakamlarını yakalamakta zorlandık. Rakiplerimiz 2025'te daha iyi rakamlara ulaşırken bizim 2024 seviyesinde olmamız bile kötü bir durum" diye konuştu.

"Temmuz dolu olmalıydı, boşluklar var"

Temmuz ayına gelinmesine rağmen otellerin istenen doluluk oranlarına ulaşamadığını vurgulayan Kuk, "Şu an bölgedeki doluluklar yüzde 70-80 civarında. Oysa Temmuz'da tamamen dolu olmamız gerekiyordu" dedi. Kundu ve Belek bölgelerinin dolmak üzere olduğunu ancak bunun da fiyat indirimleriyle sağlandığını belirten Kuk, "Alanya ve Kemer'de yer yer boşluklar devam ediyor. Fiyat indirimlerine rağmen dolmayan oteller var" ifadelerini kullandı.

"Alt gelir düzeyine yöneldik, bir alt lige düşme riski var"

Kuk, erken rezervasyon döneminin iyi değerlendirilememesi nedeniyle Türkiye'nin orta gelir düzeyindeki turist profilini Yunanistan ve Mısır gibi ülkelere kaptırdığını söyledi. Şu an gelen turistlerin çoğunun alt gelir düzeyinden olduğunu belirten Kuk, "Ceplerinde harcayacak para kalmıyor, bir alt lige düşmüş gibi gözüküyoruz" dedi.

"2026'yı kaybetmemek için şimdiden adım atmalıyız"

2025 yılının indirimlerle tamamlanacağını ifade eden Kuk, sektörün 2026 yılı için erken rezervasyon sürecini şimdiden planlaması gerektiğini söyleyerek, "Eğer bu yıl 2024 rakamlarını yakalayabilirsek bunu başarı saymak lazım. Ama 2026'da aynı sıkıntıları yaşamamak için şimdiden önlem almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

"Yerli turistin de alternatif ülkelere yöneldiği bir dönem"

Yerli turistin de fiyat avantajı aradığını ve Mısır ile Yunan adalarına yöneldiğini belirten Kuk, otellerin yerli turisti kriz anında hatırlamaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Kuk, "Yerli turiste de Almanlar gibi, Ruslar gibi aynı fiyatlarla tatil sunulmalı. Onları da erken rezervasyona yönlendirmek gerekiyor" dedi.

"Antalya Havalimanı modern ama dış bağlantılar yetersiz"

Kuk, Antalya Havalimanı'nın fiziksel altyapısının gelişmiş olmasına rağmen giriş-çıkış yollarının yetersiz kaldığını vurgulayarak, "Muhteşem bir havalimanımız var ama ulaşımı hala dünya standartlarında değil. Haziran ayında yolcular valizlerini beklerken uçaklarını kaçırdı. Giriş çıkışlarda saatlerce bekleyenler oldu" şeklinde konuştu.

Bağlantı yollarının genişletilmesi gerektiğini söyleyen Kuk, bu eksikliklerin yıl sonuna kadar giderilmesi gerektiğini, aksi halde turistlerin ilk seyrinin olumsuz olacağını belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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