2025 Yılı İlk Buğdayı Satışta - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yılı İlk Buğdayı Satışta

2025 Yılı İlk Buğdayı Satışta

Gaziantep'te 2025 yılının ilk buğdayı 13.50 TL'den satıldı. Sezonun hasadı Adana'da yapıldı.

08.05.2025 16:30
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2025 yılının ilk buğdayı, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Hububat-Bakliyat Satış Salonu'nda düzenlenen seansla işlem gördü. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı kırsal Belören Mahallesi'nde hasadı yapıldıktan sonra Gaziantep'e getirilen 2025 yılının ilk ürün ekmeklik buğdayı, kilogramı 13 lira 50 kuruştan alıcı buldu.

Türkiye genelinde buğdayda hasat sezonu resmen başladı. Tarım sektörünün bel kemiğini oluşturan buğdayda yılın ilk hasadı, sıcak iklimiyle bilinen Adana bölgesinde gerçekleştirilip Gaziantep'te satışa sunuldu. Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı kırsal Belören Mahallesi'nde yetiştirilen ve tüccar Mustafa Nazik tarafından Gaziantep'e sevk edilen yılın ilk mahsul ekmeklik buğdayı, Güneşoğlu Tarım tarafından Gaziantep Ticaret Borsası Hububat-Bakliyat Satış Salonu'nda satışa sunuldu. Satışa çıkan ürün, Öz Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 13 lira 50 kuruşluk kilogram fiyatıyla satın alındı.

Yılın ilk buğdayının işlem gördüğü satış seansı, Gaziantep Ticaret Borsası'nda yoğun ilgi gördü. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen seansa, GTB Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Alagöz ve Orhan Özdemir ile Meclis Üyesi Hakkı Kılıç da katıldı. Yeni sezonun ilk ürünü olması nedeniyle sektör temsilcileri ve tüccarların ilgiyle takip ettiği satışta, buğdayın kalitesi kontrol edildi. Seans, hem sembolik değeri hem de piyasaya verdiği ilk sinyaller açısından önem taşıdı.

"Haziran başında hasat başlıyor"

Sezonun ilk ürünüyle birlikte değerlendirmelerde bulunan GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz, Gaziantep ve çevresinde buğday hasadının Haziran ayının ilk haftasından itibaren başlayacağını belirtti. Mevsimsel şartların üretim üzerinde belirleyici rol oynadığını vurgulayan Alagöz, bu yıl özellikle kıraç arazilerde kuraklığa bağlı olarak verimde kısmi de olsa bir düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Alagöz, "Sulu tarım yapılan alanlarda daha iyi bir verim bekliyoruz ancak kıraç arazilerde maalesef kuraklık kendini hissettirdi. Bahar yağışlarının yetersiz kaldığı bölgelerde verim beklentisi geçen yıla kıyasla daha düşük olabilir" dedi.

Buğdayın tarımsal üretimdeki stratejik önemine de dikkat çeken Alagöz, yılın ilk mahsulünün piyasaya sunulmasının hem üretici hem de tüccar açısından sezonun seyrini anlamak adına önemli bir gösterge olduğunu sözlerine ekledi.

"Ürün kalitesi yüksek"

Satışı gerçekleştiren Güneşoğlu Tarım yetkilisi Ahmet Güneş ise yaptığı değerlendirmede yılın ilk buğdayının kalite açısından beklentileri karşıladığını belirtti. Güneş, Türkiye'de buğday hasadının genellikle Adana gibi sıcak iklim bölgelerinde başladığını, kendilerinin de son birkaç yıldır Adana'dan gelen ilk ürünleri Gaziantep Ticaret Borsası'nda satışa sunduklarını ifade etti.

Güneş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Adana'da erken hasat edilen buğdayı Gaziantep piyasasına ilk sunan firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Ürünün kalitesi yüksek ve sezonun genel seyrine dair olumlu yanıt veriyor. Yeni hasat döneminin tüm üreticilerimize bereket ve kazanç getirmesini diliyoruz" dedi.

Satın alımı gerçekleştiren Öz Un Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özmen de, yeni sezonun tüm üreticiler için bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yılı İlk Buğdayı Satışta - Son Dakika

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