23'üncü Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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23'üncü Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı İstanbul'da yapılacak

25.06.2022 14:36
23'üncü Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı İstanbul'da yapılacak

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı, 26-30 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 23'üncüsü düzenlenecek Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı, 26-30 Haziran'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İki yıl önce Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen konferans, bu yıl fiziksel ve çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.

Konferansta hidrojenin enerji sektöründe kullanımına yönelik akademik çalışmalar, regülasyonlar ve ülkelerin deneyimleri paylaşılacak.

Etkinliğe enerji alanında çalışan yerli ve yabancı akademisyenler ile sektör temsilcilerinin katılması bekleniyor.

Hidrojen, bilinen yakıtlar içinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahip alternatif bir kaynak. Petrol türevlerine göre daha verimli bir yakıt olan hidrojenden enerji elde edilmesi sırasında çevreye zararlı herhangi bir kimyasal madde salımı da gerçekleşmiyor.

Dünya hidrojenli bir gelecek için İstanbul'da buluşuyor

Hidrojen Teknolojileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Dinçer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 44 ülkeden 840'ın üzerinde bilim insanının bu etkinliğe katılacağını belirterek, "Hidrojen enerjisine yönelik gereksinimler, fırsatlar ve yeni boyutlar ile hidrojen ekonomisinin geleceği tartışılacak. Türkiye'nin burada öncü bir rolü olduğuna ve salgının azaldığı günlerde hidrojen ekonomisinin artan önemine vurgu yapılacak." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 23'üncü Dünya Hidrojen Enerjisi Konferansı İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

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