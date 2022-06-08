25. Avrasya Ekonomik Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz 300 milyar dolarlık hedef artık ulaşılmaz değil. Gelişmeler, bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı gösteriyor." dedi.

Marmara Grubu Vakfı tarafından bu yıl "Yeniden, Daha İyisini Yapmak" temasıyla düzenlenen 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi başladı.

Zirvenin açılışında konuşan TİM Başkanı Gülle, son yıllarda küresel ticarette yaşanan değişim ve dönüşüm sürecine işaret ederek, ticari yasakların, ambargoların ve korumacılığın yaygınlaştığını, tedarik anlayışının değiştiğini, ham madde ve emtia fiyatlarının arttığını, lojistik sisteminin bozulduğunu anlattı.

Enerji ve emtia fiyatları ile enflasyon oranlarındaki artışlara değinen Gülle, güvenilir ticaretin öneminin hiç olmadığı kadar arttığını vurguladı.

Gülle, Kovid-19 döneminde bir ülkenin kendi kendine yetmesinin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü ifade ederek, "Bir şeye lazım olduğunda kendiniz üretirseniz ulaşırsınız. Biz de hiçbir zaman üretim ve ihracatımızı durdurmadık." dedi.

"İhracatta 250 milyar doları rahatlıkla aşacağız"

İsmail Gülle, Türkiye'nin, en sıkıntılı zamanlarda dahi üretimi bir an olsun durdurmadığını, alınan cesur kararlar sonucu ihracatta önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Türkiye'nin gıda, yaş sebze ve meyve, hububat, hazır giyim, tekstil, otomotiv, halı ve mobilya gibi alanlardaki üretim gücüne değinen Gülle, bu gücün ihracata yansımasına işaret etti.

Türkiye'nin, en zor zamanda üretimi durdurmayarak ve dış satışa devam ederek ihracatta 60 milyar dolarlık artış yakaladığını aktaran Gülle, "Mayıs sonu itibarıyla yıllık ihracatımız 242,5 milyar dolar oldu. 2022 sonunda 250 milyar dolarlık hedefi rahatlıkla aşabileceğimizi görebiliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı için koyduğumuz 300 milyar dolarlık hedef artık ulaşılmaz değil. Gelişmeler, bu hedefe rahatlıkla ulaşacağımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Hazır giyimde küresel bir oyuncuyuz"

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe de 40'ı aşkın ülkeden liderleri, diplomatları ve akademisyenleri bir araya getiren zirvenin 25'incisinin düzenlendiğini anımsatarak, zirveye katkı sunanlara teşekkür etti.

Hazır giyimin katma değerli üretime ve istihdama katkısına işaret eden Gültepe, "Hazır giyim, 20 milyar doları aşan ihracatıyla Türkiye ekonomisi için stratejik bir sektör. Aynı zamanda hazır giyimde küresel bir oyuncuyuz. Dünyanın 5'inci, Avrupa'nın 3'üncü büyük hazır giyim tedarikçisiyiz. Türk moda endüstrisi hızı, kalitesi, AB standartlarındaki üretimi ile rakiplerinden ayrışıyor." diye konuştu.

Gültepe, yıllık ihracat hedeflerinin 40 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bütün çalışmalarımızı, oyun planımızı bu hedefe göre kurguluyoruz. Güzel İstanbul'umuzu moda merkezi, 'medeniyetler beşiği' Anadolu'yu ise üretim üssü yapmak istiyoruz." dedi.

Küresel iklim değişikliği karşısında geç de olsa umut veren adımlar atıldığını aktaran Gültepe, "Özellikle Paris İklim Anlaşması'nı ve Yeşil Mutabakat'ı çok önemsiyoruz. Türkiye, hazır giyim ihracatının yaklaşık yüzde 65'ini AB ülkelerine yapıyor. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat bizi yakından ilgilendiriyor. Sektörümüzün Yeşil Mutabakat ve Dijital Tek Pazar Stratejisi hazırlık sürecine liderlik ediyoruz." diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize ortak çözüm çağrısı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Genel Sekreteri Lazar Comanescu da 25. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, zirvenin uluslararası diyaloğu ve ekonomik ilişkileri geliştirme noktasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yeşil enerjinin önemine dikkati çeken Comanescu, KEİ'nin özellikle enerji stratejilerine ve yeşil enerjideki gelişmelere odaklandığı söyledi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreter Yardımcısı Daniel Dulca ise zirveyle yüksek seviyede ekonomik iş birliği ve bölgesel koordinasyon sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Karadeniz Bölgesi'nin öneminin sadece enerji kaynaklarından değil, aynı zamanda coğrafi koşullardan da kaynaklandığını belirten Dulca, "Karadeniz Bölgesi, bizim zenginliğimizdir. Barışı, istikrarı ve refahı insanlar için oluşturmak istiyoruz ama maalesef Karadeniz Bölgesi'nde şu anda ciddi problemler yaşıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize ortak bir çözüm bulunmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de dünyanın zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, enflasyon, enerji fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı gibi olumsuzluklara değindi. Suver, zirvede bu problemler için de çeşitli öneriler getirileceğini aktardı.

3 gün sürecek zirveye ilişkin detayları paylaşan Suver, konuklara katılımları nedeniyle teşekkür etti.