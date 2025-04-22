31. Mesir Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Ekonomi

31. Mesir Ticaret Fuarı Açıldı

31. Mesir Ticaret Fuarı Açıldı

Manisa'da düzenlenen fuar, 31. kez kapılarını açtı. Fuar 27 Nisan'a kadar sürecek.

22.04.2025 17:18
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485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında düzenlenen Mesir Ticaret Fuarı, 31. kez kapılarını açtı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde yüzü aşkın firmanın katıldığı fuarın açılış töreninde konuşan Manisa Valisi Vahdettin Özkan, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Özkan, fuarların şehirlerin güzelliklerini vatandaşlarla paylaşmak ve tanıtım açısından önemli bir araç olduğunu dile getirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de fuarın festivalin önemli bir parçası olduğunu belirterek, "31 yıldır aralıksız süregelen bu geleneğin tıpkı mesir macunu festivali gibi yıllara sahip olması, buradaki üreticilerimizin ürünlerini sergilemesi aynı zamanda Manisa'nın vizyonu açısından da çok önemlidir." dedi.

Konuşmaların ardından 31. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.

Protokol üyeleri daha sonra fuarda stant açan firmaları tek tek ziyaret ederek tanıtımı yapılan ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Fuar 27 Nisan'a kadar açık kalacak.

Fuarın açılış törenine Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 31. Mesir Ticaret Fuarı Açıldı - Son Dakika

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